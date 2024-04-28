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    Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.

    9 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева На «передке» есть только сейчас

    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

    14 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Прекращение транзита газа через Украину на руку России

    Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

    11 комментариев
    28 апреля 2024, 19:56 • Новости дня

    Российские военные нанесли удар по отелям с наемниками в Николаеве

    Подполье: Российским ударом уничтожены 14 наемников в отелях в Николаеве

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара Вооруженных сил России по отелям «Ривьера» и «Хелен» в Николаеве уничтожены 14 иностранных наемников и еще восемь ранены, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Подпольщик сообщил, что раненые отправлены в госпиталь, где их содержат отдельно от всех. По данным источников Лебедева, после утренних ударов ВС России к отелям, где находились иностранные наемники, подъехали скорые, а подъезды к ним были заблокированы военными, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил, что в отелях, по которым нанесли удар ВС России, базировались англоязычные военные. В Николаеве ранее были замечены канадцы, американцы, а также другие иностранные наемники.

    Ранее Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по военным ВСУ в психбольнице Харькова.

    28 апреля 2024, 11:11 • Новости дня
    В Казахстане прокомментировали данные о передаче самолетов для нужд ВСУ

    Астана опровергла продажу списанных истребителей Киеву

    В Казахстане прокомментировали данные о передаче самолетов для нужд ВСУ
    @ Александр Кондратюк/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Казахстанская компания «Казспецэкспорт» не продавала 117 списанных военных самолетов Украине, следует из сообщения фирмы.

    Согласно информации на сайте компании, распространяемая информация не соответствует действительности, все торги по реализации авиационной техники проведены в соответствии с законодательством, при этом иностранные компании к торгам не допускались.

    Отмечается, что списанная техника ликвидируется и вывозится с территории предприятия только в виде лома цветных металлов.

    Ранее Австралия отказалась отдать старые вертолеты для ремонта и передачи Киеву и предпочла их утилизировать.

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    28 апреля 2024, 16:16 • Новости дня
    Военкор Поддубный: Выставка трофейной техники в Москве нервирует НАТО

    Военкор Поддубный: Выставка трофейной техники в Москве нервирует НАТО по нескольким причинам

    Военкор Поддубный: Выставка трофейной техники в Москве нервирует НАТО
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Выставка трофейной техники в Москве очень нервирует НАТО по нескольким причинам. Во-первых, развенчан миф о неуязвимости западного оружия; а во-вторых, передовые технологии ВПК альянса попали в руки россиян, считает военкор Евгений Поддубный.

    Как отмечает Поддубный в своем Telegram-канале, демонстрация подбитой иностранной бронетехники прямиком указывает на участие НАТО в боевых действиях на Украине.

    По словам военкора, особенно обидно Германии, помимо «фантомных болей после поражения в Великой Отечественной», есть и сугубо коммерческий интерес. Как пишет Поддубный, после уничтожения первого «Леопарда» в зоне СВО акции немецких военных концернов заметно упали, а выставка в Москве не добавит им роста.

    Поддубный также считает, что западные эксперты могут переживать из-за того, что «передовые технологии» иностранных ВПК теперь в руках российских инженеров.

    «Детальное изучение западных бронемашин позволит сформировать эффективные контрмеры и повысить живучесть российской бронетехники», – отметил военкор.

    Ранее трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО, уже выставили на Поклонной горе в Москве.

    Британское издание Daily Express писало, что российские власти насмехаются над Западом выставкой трофейной техники НАТО с Украины.

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    28 апреля 2024, 10:23 • Новости дня
    The Washington Post: Зеленский преуменьшил настоящие потери ВСУ на поле боя

    The Washington Post: Зеленский занизил число потерь ВСУ, чтобы не мешать мобилизации

    The Washington Post: Зеленский преуменьшил настоящие потери ВСУ на поле боя
    @ Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский не назвал цифры, которые бы реально отразили количество погибших в ходе СВО, пишет Washington Post со ссылкой на украинского депутата.

    По словам источника издания, слова президента о том, что с 2022 года было убита 31 тыс. солдат, «значительно преуменьшает истинные потери от войны». Президент намеренно занизил потери, чтобы не мешать мобилизации.

    Депутат считает, что украинцев от мобилизации отпугивают опасения из-за неограниченных сроков службы, низкая оплата и отсутствие поддержки семей солдат.

    Также издание указало, что с помощью новых поставок оружия из США «Киев должен решить проблему критической нехватки войск и укрепить свою оборону». В Вашингтоне ожидают, что новое оружие позволит Киеву решить эти проблемы.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала СВО.


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    27 апреля 2024, 21:36 • Новости дня
    Шольц объяснил невозможность отправки ракет Taurus на Украину без немецких военных
    Шольц объяснил невозможность отправки ракет Taurus на Украину без немецких военных
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность передачи дальнобойных ракет Taurus Киеву, так как в этом случае надо будет отправить на Украину военных бундесвера.

    Об этом Шольц заявил на мероприятии Социал-демократической партии Германии в Люнебурге, передает ТАСС.

    По словам немецкого канцлера, Taurus является тем оружием, которое можно поставить только при условии полного контроля за его использованием. В таком случае Германия будет напрямую вовлечена в конфликт, считает Шольц, так как это потребует отправки на украину немецких солдат.

    «В этой войне не будет немецких солдат и не будет военных НАТО. Мы не будем действовать с немецкими солдатами внутри Украины и не будем проводить военные действия за ее пределами, такие как управление целями и тому подобное», – сказал он.

    Ранее Шольца призвали пересмотреть отказ поставлять Киеву ракеты Taurus.

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    28 апреля 2024, 12:22 • Новости дня
    Defense TV: Россия может создать новое оружие из трофейной техники НАТО

    В США допустили, что Россия может создать новое оружие из трофейной техники НАТО

    Defense TV: Россия может создать новое оружие из трофейной техники НАТО
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России могут использовать захваченную на Украине трофейную технику НАТО для разработки нового вооружения и совершенствования своих бронемашин, сообщает Defense TV.

    Отмечается, что изучение Marder 1 A3, Bradley M2A2 и CV 9040 позволит российским инженерам ознакомиться с передовыми западными военными технологиями и принципами проектирования, а также разработать контрмеры, повышающие живучесть российской бронетехники против аналогичных угроз, передает РИА «Новости».

    При этом Москва сможет создать новые системы вооружения, предназначенные для борьбы с западной техникой, либо улучшить уже существующие образцы бронетехники на вооружении российской армии.

    Трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО, уже выставили на Поклонной горе в Москве.

    Британское издание Daily Express писало, что российские власти показывают насмешку над Западом выставкой трофейной техники НАТО с Украины.

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    28 апреля 2024, 13:46 • Новости дня
    Песков назвал участь Зеленского предрешенной

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что участь президента Украины Владимира Зеленского предрешена.

    Об этом он сказал в ходе интервью ведущему Павлу Зарубину, передает Telegram-канал журналиста.

    «И совсем скоро настанет момент, когда многие, в том числе и на Украине, поставят под сомнение его легитимность», – сказал Песков, добавив, что это с юридической точки зрения придется сделать в любом случае.

    Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что единоличное решение Зеленского об отмене голосования делает руководство Украины нелегитимным уже с 21 мая. Об этом сообщал ТАСС. Позже глава МИД Сергей Лавров также в интервью «Известиям» предложил сперва «дожить» до указанной даты. «Может, нам и не потребуется ничего признавать», – заметил дипломат.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему после 20-х числе мая Зеленский станет просроченным президентом. 

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    28 апреля 2024, 13:41 • Новости дня
    Член сборной Украины по рукопашному бою сбежал в Россию

    Член сборной Украины по рукопашному бою сбежал в Россию после чемпионата Европы в Польше

    Член сборной Украины по рукопашному бою сбежал в Россию
    @ t.me/breakingmash

    Tекст: Александра Юдина

    Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал с чемпионата Европы в Польше и транзитом через Чехию добрался до России.

    В Telegram-канале Mash указано, что в 2021 году Кузнецов принял присягу в украинской армии и служил в спецчасти во Львовской области. Именно туда привозили вооружение из США, ЕС и Великобритании.

    При этом после начала спецоперации Кузнецова отправили на передовую, когда он узнал, что украинская тероборона расстреляла колонну его бывших сослуживцев. Затем мужчина получил ранение, попал в госпиталь, где врачи требовали с солдат деньги за лечение.

    Позднее Кузнецов решил бежать к родственникам в Россию. Он поступил в военный университет, где занялся армейским рукопашным боем. Добившись места в сборной Украины, он получил путевку на чемпионат Европы в Польше, где незаметно покинул команду.

    Пять месяцев Кузнецов провел в Чехии, а затем переехал в Москву.

    Известно, что в данный момент мужчина хочет добраться до новых территорий, где живут его родители, а после намерен добровольцем вступить в ряды российских военных.

    Ранее бывший агент британской секретной разведывательной службы MI6 Аластер Крук рассказал, что в рядах ВСУ в ближайшее время вырастет число дезертиров.

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    28 апреля 2024, 14:02 • Новости дня
    Опубликованы кадры эвакуации трофейного танка Abrams из зоны СВО

    В Сети появились кадры эвакуации трофейного танка Abrams из зоны СВО

    Опубликованы кадры эвакуации трофейного танка Abrams из зоны СВО
    @ t.me/SolovievLive

    Tекст: Александра Юдина

    Журналист Владимир Соловьев показал видеокадры того, как подбитый американский танк Abrams впервые эвакуируют из зоны спецоперации.

    В своем Telegram-канале он показал, как отважные бойцы группировки войск «Центр» впервые эвакуировали из зоны СВО подбитый американский танк Abrams.

    «Следующая остановка: Москва, Поклонная гора. Парни, красавчики! Победа будет за нами!» – отметил Соловьев.

    Трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО, уже выставили на Поклонной горе в Москве.

    Британское издание Daily Express писало, что российские власти показывают насмешку над Западом выставкой трофейной техники НАТО с Украины.

    Коментарии (11)
    28 апреля 2024, 16:49 • Новости дня
    Поддержавшему ВСУ студенту МГУ сократили срок пребывания в России
    Поддержавшему ВСУ студенту МГУ сократили срок пребывания в России
    @ Boris Roessler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинский студент МГУ, арестованный в столице за попытки собрать средства для ВСУ и публикации постов с призывами ударов по Москве, получил уведомление о сокращении срока пребывания в России.

    Ему необходимо покинуть страну в течение трех дней, передает РИА «Новости».

    Уведомление о необходимости покинуть страну в течение трех дней не препятствует назначению Гулько справедливого наказания за совершенное им правонарушение, добавил источник в полиции.

    Ранее сообщалось, что студент был арестован 26 апреля на 46 суток за публикацию постов с призывами и лозунгами националистического характера.


    Коментарии (33)
    28 апреля 2024, 12:47 • Новости дня
    Студента МГУ арестовали в Москве на 46 суток за поддержку Украины
    Студента МГУ арестовали в Москве на 46 суток за поддержку Украины
    @ Thomas Frey/DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Суды в Москве назначили 46 суток административного ареста студенту факультета фундаментальной медицины МГУ, гражданину Украины Сергею Гулько, который публиковал проукраинские лозунги и оказал сопротивление полиции.

    Гулько обвинили в пропаганде и демонстрации нацистской атрибутики, ему назначили наказание в виде административного ареста на срок 12 суток. Причиной послужил его пост во «ВКонтакте» с лозунгом в поддержку Украины, передает ТАСС.

    Перед этим Гулько был задержан полицией за то, что не предъявил паспорт при проверке документов. За это Никулинский суд дал ему еще 10 суток ареста. Также за публикации экстремистских лозунгов в других соцсетях суд назначил Гулько дважды по 12 суток административного ареста.

    Сам студент не признал вину.

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    28 апреля 2024, 13:57 • Новости дня
    ВС России освободили Новобахмутовку в ДНР

    Минобороны: ВС России освободили Новобахмутовку в Донецкой народной республике

    ВС России освободили Новобахмутовку в ДНР
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России освободили населенный пункт Новобахмутовка Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка ДНР, также отражены десять контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 71-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ возле Новгородского, Очеретино, Новобахмутовки, Нетайлово и Бердычей ДНР.

    Потери ВСУ – до 380 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и пять автомобилей.

    Кроме того, в уничтожены две американские 155-мм гаубицы М777, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», два 105-мм буксируемых орудия М101, три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковое орудие МТ-12 «Рапира».

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об освобождении Первомайского, Богдановки и Новомихайловки в ДНР.

    Коментарии (7)
    28 апреля 2024, 12:38 • Новости дня
    В Германии признали, что Путин предсказал усталость Запада от Украины

    Эксперт бундесвера Масала заявил, что Путин предсказал усталость Запада от Украины

    В Германии признали, что Путин предсказал усталость Запада от Украины
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость западных стран от колоссальных расходов на помощь Украине, заявил австрийскому изданию Kleine Zeitung эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

    По его словам, российский лидер предугадал, что ни США, ни Европа не могут и не хотят оказывать Украине достаточную и долгосрочную поддержку, передает РИА «Новости».

    Также Масала заметил, что сопротивление дальнейшей помощи Украине постепенно растет.

    По данным издания, все громче становятся голоса тех, кто считает, что уже предпринято достаточно действий в сторону Киева.

    Ранее американские СМИ сообщали, что шансы Киева на успех в конфликте с Россией «фактически исчезли», когда Запад упустил нужный момент и не поставил необходимую помощь ВСУ.

    Коментарии (2)
    28 апреля 2024, 17:17 • Новости дня
    В ДНР объяснили значение освобождения Новобахмутовки

    Кимаковский: Освобождение Новобахмутовки усилит поддержку наступления в Красногоровке

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение Новобахмутовки под Авдеевкой в ДНР позволит усилить поддержку российских подразделений, которые штурмуют Красногоровку, сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

    По его словам, взятие Новобахмутовки дает возможность российским артиллеристам поддерживать штурмовиков Красногоровки, давление на противника усилилось. Положение ВСУ на авдеевском участке фронта «стремительно ухудшается», передает ТАСС

    Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Новобахмутовки в ДНР.

    Коментарии (2)
    28 апреля 2024, 11:21 • Новости дня
    Песков заявил о панике с украинской стороны на фронте

    Tекст: Кристина Цыцура

    России необходимо поддерживать динамику в зоне СВО, когда в рядах ВСУ нарастает паника, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, это, конечно, касается хода военной операции, но у всех есть родственники и друзья среди участников СВО, которые также рассказывают о панике украинцев, передает ТАСС.    

    «И это информация прямо с первых рук: там, с той стороны, растет паника», – отметил Песков.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский преуменьшил настоящие потери ВСУ на поле боя.

    Коментарии (13)
    28 апреля 2024, 03:44 • Новости дня
    МВД России объявило в розыск депутатов Рады, экс-генпрокурора Украины и украинских телеведущих

    Tекст: Денис Тельманов

    МВД России объявило в розыск ряд украинских политиков и журналистов, в том числе депутатов Верховной рады Алексея Гончаренко и Владимира Парасюка, бывшего генпрокурора Украины Виталия Ярему, а также телеведущих Янину Соколову и Наталью Мосейчук.

    «Гончаренко Алексей Алексеевич. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – сказано в базе, передает ТАСС. По какой именно статье ведется розыск, не уточняется.

    В отношении депутатов Гончаренко и Парасюка, а также экс-генпрокурора Яремы ранее были возбуждены уголовные дела за призывы к убийству российских государственных деятелей. Депутат Парасюк также проходит по делу о нападении на здание консульства РФ во Львове в 2016 году.

    Телеведущие Соколова и Мосейчук обвиняются в призывах к убийству русских. Соколова включена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

    В базе розыска МВД также значатся украинский бизнесмен Сеяр Куршутов и командир добровольческого госпиталя Геннадий Друзенко, призывавший применять насилие в отношении пленных российских военнослужащих.

    Яреме ранее были предъявлены заочные обвинения за решения о начале так называемой антитеррористической операции в Донецкой и Луганской народных республиках.

    СК в марте прошлого года возбуждал уголовные дела в отношении Друзенко и Мосейчук по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

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