Подполье: Российским ударом уничтожены 14 наемников в отелях в Николаеве

Tекст: Вера Басилая

Подпольщик сообщил, что раненые отправлены в госпиталь, где их содержат отдельно от всех. По данным источников Лебедева, после утренних ударов ВС России к отелям, где находились иностранные наемники, подъехали скорые, а подъезды к ним были заблокированы военными, передает РИА «Новости».

Лебедев сообщил, что в отелях, по которым нанесли удар ВС России, базировались англоязычные военные. В Николаеве ранее были замечены канадцы, американцы, а также другие иностранные наемники.

Ранее Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по военным ВСУ в психбольнице Харькова.