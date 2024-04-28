Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.9 комментариев
Российские военные нанесли удар по отелям с наемниками в Николаеве
Подполье: Российским ударом уничтожены 14 наемников в отелях в Николаеве
В результате удара Вооруженных сил России по отелям «Ривьера» и «Хелен» в Николаеве уничтожены 14 иностранных наемников и еще восемь ранены, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Подпольщик сообщил, что раненые отправлены в госпиталь, где их содержат отдельно от всех. По данным источников Лебедева, после утренних ударов ВС России к отелям, где находились иностранные наемники, подъехали скорые, а подъезды к ним были заблокированы военными, передает РИА «Новости».
Лебедев сообщил, что в отелях, по которым нанесли удар ВС России, базировались англоязычные военные. В Николаеве ранее были замечены канадцы, американцы, а также другие иностранные наемники.
Ранее Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по военным ВСУ в психбольнице Харькова.