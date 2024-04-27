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    Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран преподает уроки выживания

    Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем современная Украина похожа на УНР 1918 года

    Время идет, но украинские политики соблюдают «традиции», установленные более чем 100 лет назад – лизать сапоги западным покровителям, нести ахинею и изолировать политических оппонентов.

    4 комментария
    27 апреля 2024, 08:31 • Новости дня

    Российские военные нанесли удар по военным ВСУ в психбольнице Харькова

    Подполье: Российские военные нанесли удар по военным ВСУ в психбольнице Харькова

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России нанесли удар по размещенным в психбольнице военным ВСУ в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Уточняется, что по данной точке зафиксировано два прилета – возле психбольницы в Салтовском районе, где от детонации в нескольких кварталах вышибло стекла, передает РИА «Новости».

    Также Николаев рассказал, что квартал прилета в данный момент оцеплен, насчитано 12 машин скорой помощи.

    Напомним, за прошедшие сутки подразделения Западной группировки войск улучшили свои позиции и поразили живую силу и технику украинских штурмовиков 3-й бригады ВСУ в районе Боровой Харьковской области.

    26 апреля 2024, 14:45 • Новости дня
    Российские войска поразили эшелон с западным вооружением и техникой в ДНР
    Российские войска поразили эшелон с западным вооружением и техникой в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки ВС России ударили по эшелону с вооружением, поставленным киевскому режиму с Запада, сообщило российское Министерство обороны в пятницу.

    Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили эшелон у поселка Удачное в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ на ж/д станции погрузки у Балаклеи (Харьковская область) и живая сила и техника украинской армии в 112 районах.

    Средства ПВО за сутки сбили 193 украинских дрона, два снаряда РСЗО «Ольха», три французские управляемые авиабомбы Hammer.

    С начала СВО уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 23 325 дронов, 509 ЗРК, 15 856 танков и других бронемашин, 1274 машины РСЗО, 9140 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    26 апреля 2024, 21:18 • Новости дня
    Военный эксперт: Рушится вторая линия обороны ВСУ к западу от Авдеевки

    Военный эксперт Рожин рассказал о новых позиционных потерях украинской армии за Авдеевкой

    Военный эксперт: Рушится вторая линия обороны ВСУ к западу от Авдеевки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в пятницу освободили населенные пункты Соловьево и Семеновка, завешается освобождение Бердычей, таким образом ВСУ утратили первую линию обороны к западу от Авдеевки, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    Он отметил, что у украинской армии рушится и вторая линия обороны, включавшая Очеретино. «Под угрозой Новокалиново (которую штурмуют российские войска), Керамик и Архангельское. К югу от Очеретино противник будет постепенно откатываться на линии водоемов и Карловского водохранилища», – подчеркнул Рожин. Освобождение населенных пунктов подтверждается соответствующими видеозаписями, указал эксперт в своем Telegram-канале.

    По мнению эксперта, украинская сторона пока не способна стабилизировать фронт.

    В украинских социальных сетях распространяются слухи о том, что ситуация для ВСУ у поселка Бердычи становится все хуже, украинские военные уже не пытаются удержать позиции: они думают о том, как правильно отступить, при этом не растеряв остатки боевого духа.

    «Ситуация продолжает ухудшаться. В нынешних условиях главное нормально отойти на новый рубеж, при этом сохранив людей. И, конечно, не допускать окружения наблюдательных пунктов, потому что за событиями следят сейчас все военные, деморализация никому не нужна», – пишут украинские паблики.

    Ранее сообщалось, что ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области.

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    26 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Подполье сообщило о скоплении служащих ВСУ у военкомата в Николаеве
    Подполье сообщило о скоплении служащих ВСУ у военкомата в Николаеве
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Множество украинских военных скопилось возле военкомата в Корабельном районе Николаева. Скорее всего, это связано с ротацией ВСУ на херсонском направлении, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, наблюдается большое скопление военных около военкомата в Корабельном районе Николаева, что может быть связано с ротацией на Херсонском направлении, передает ТАСС.

    Лебедев добавил, что ночью ВС России ударили по Галициново (Николаевская область) и по Станиславу (Херсонская область).

    Ранее в Николаев перебросили нацбаты «Медведи SS» и «Тавр».

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    26 апреля 2024, 11:45 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил отвод ВСУ танков Abrams с линии фронта

    Военный эксперт Бартош: Российские дроны не единственная причина отвода ВСУ танков Abrams

    Военный эксперт объяснил отвод ВСУ танков Abrams с линии фронта
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Анастасия Куликова

    Есть несколько причин, почему ВСУ были вынуждены отвести танки Abrams с линии фронта. Одна из них действительно заключается в эффективности российских дронов против бронированной техники, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош.

    «Российские дроны стали серьезной угрозой для бронетехники противника. Если говорить о танках Abrams, то больше всего проблем им создают «Ланцеты». За время спецоперации они продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с бронированными целями. Так как аппарат работает в паре с дроном-разведчиком, беспилотник способен сначала выявить цель, а затем нанести удар аккурат в уязвимое место танка», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.  

    Впрочем, по мнению собеседника, российские дроны хотя и являются основной причиной отвода Abrams, есть еще несколько немаловажных аспектов. Эксперт допускает, что решение было принято также из-за складывающегося не в пользу ВСУ положения на поле боя. «В Вашингтоне начинают понимать, что украинская армия терпит поражение, поэтому использование Abrams становится нерациональным. Пентагон попросту опасается, что кадры с горящей американской техникой, которую они представляют как неуязвимую, нанесут существенный ущерб коммерческим интересам США», – уточнил Бартош.

    Кроме того, ВСУ могут на время спрятать танки в расчете на то, что ими можно будет воспользоваться при отражении полномасштабного наступления ВС России, добавил спикер. По словам Бартоша, противник опасается продвижения российских военных в районе Одессы и Харькова. «Однако если события будут развиваться по этому сценарию, Abrams вряд ли помогут ВСУ. Как показали предыдущие месяцы, мы успешно уничтожаем эту технику», – подчеркнул военный эксперт.

    Существует и третья причина отвода танков. Собеседник не исключает, что в Пентагоне решили продумать более надежную систему защиты от дронов. «Установить ее в полевых условиях на Abrams сложно, поэтому, возможно, бронетехнику оснастят дополнительной защитой где-то в тылу», – пояснил он. При этом ранее противник не прибегал к сооружению тех навесов, которые российские танкисты делают для наших танков. Бартош напоминает, что до определенного момента на Западе высмеивали наши конструкции, получившие прозвище «мангал».

    «Возможно, эффективность дронов против бронетехники заставила их изменить мнение по этому вопросу. Если раньше они считали защитные конструкции малоэффективным средством и не хотели демонстрировать свою слабость перед возможными атаками беспилотников, то теперь они начнут копировать российский опыт», – считает аналитик.

    Ранее стало известно, что ВСУ отвели от линии соприкосновения предоставленные США танки Abrams. По информации Associated Press, одной из причин такого решения стала возросшая возможность российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать эту технику. AP отмечает, что на брифинге 25 апреля высокопоставленный представитель Пентагона заявил – распространение беспилотников в зоне боевых действий на Украине означает, что «нет открытой местности, по которой вы могли бы просто проехать, не опасаясь быть обнаруженными».

    Зампредседателя американского Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди подтвердил отвод Abrams от линии соприкосновения, добавив, что США вместе с украинской стороной будут работать над тем, чтобы изменить тактику.

    Позднее в Киеве также признались в выводе Abrams с поля боя. Как заявил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский, украинские военные перестали использовать на передовой американские танки из-за уязвимости перед российскими беспилотниками. «Изменился характер войны, бронетехника ценой в миллионы становится легкой добычей дрона за несколько тысяч долларов, это очевидно», – отметил он.

    До этого газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.

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    26 апреля 2024, 14:39 • Новости дня
    ВСУ покинули первую линию обороны в селе Бердычи под Авдеевкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ покинули позиции на передней линии обороны в селе Бердычи на Авдеевском направлении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, зафиксированы многочисленные факты бегства ВСУ с первой линии обороны в селе Бердычи, где противник понес большие потери в личном составе и военной технике, передает ТАСС.

    Ранее ВС России уничтожили до 500 украинских военных в районе Константиновки в ДНР.

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    27 апреля 2024, 03:29 • Новости дня
    Welt опубликовала «стамбульский» проект договора между Россией и Украиной

    Welt опубликовала согласованный в 2022 году в Стамбуле проект мирного договора между Россией и Украиной

    Welt опубликовала «стамбульский» проект договора между Россией и Украиной
    @ CBS News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкая газета Welt Am Sonnag опубликовала проект мирного договора, который, как утверждается, был согласован Россией и Украиной в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году.

    По договору Украина соглашалась на «постоянный нейтралитет», предусматривающий отказ от вступления в НАТО, отказывалась от производства и получения ядерного оружия, обещала не пускать иностранные войска и не предоставлять инфраструктуру другим странам, пишет Welt Am Sonnag.

    Также она должна была отказаться от военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах. Кроме того, Киев должен был запретить «фашизм, нацизм и агрессивный национализм», передает РБК.

    Россия должна была вывести войска с территории Украины, но не из Крыма и части Донбасса. Планировалось, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудят вывод войск лично. Спорными оставались вопросы о сокращении численности украинской армии и военной техники.

    В соответствии с договором «страны-гаранты» должны были бы поддержать Киев в его праве на самооборону в течение максимум трех дней, если начнется вооруженный конфликт. Как сообщает Welt, США, Великобритания и Франция обещали поддержку, но не захотели давать гарантии.

    По версии Welt, в апреле 2022 года Москва и Киев оказались как никогда близки к соглашению. Тогда, пишет издание, Москва потребовала сделать русский язык вторым официальным языком на Украине, отказаться от санкций и исков в международных судах. Киев ответил отказом.

    Источники Welt среди участников переговорной делегации со стороны Украины заявили, что даже сегодня сделка по-прежнему кажется выгодной. Один из членов делегации сказал: «Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить». Welt пишет, что тогда у Киева была «более сильная позиция на переговорах, чем сейчас».

    Напомним, помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах, заявил, что Россия искренне хотела договориться с Украиной на переговорах в 2022 году, делегация Киева также выражала такое желание. По его словам, украинская сторона вынуждена была согласовывать свои действия с «тремя начальниками». В ноябре Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной.

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    27 апреля 2024, 06:15 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали НПЗ и объекты инфраструктуры на Кубани
    Украинские беспилотники атаковали НПЗ и объекты инфраструктуры на Кубани
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные подавили более десяти беспилотников, которые пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Кондратьев сообщил в Telegram, что киевский режим предпринял попытку масштабной террористической атаки в Славянском, Северском и Кущевском районах, используя беспилотники.

    Никто не пострадал, «серьезных повреждений нет». Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА, заявил Кондратьев. Он поблагодарил военных за «отражение атаки и уничтожение БПЛА».

    Глава района Роман Синяговский сообщил в Telegram, что «было девять атак на резервуарный парк и ректификационную колонну» на территории завода в Славянске-на-Кубани.

    Выстроенная система защиты не допустила повреждения резервуарного парка, но была повреждена ректификационная колонна. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил Синяговский.

    Оперативный штаб уточнил в Telegram со ссылкой на главк МЧС по региону, что произошло возгорание на Славянском НПЗ на площади 5 кв. м, была повреждена сепаративная установка.

    Напомним, в марте в результате атаки на Славянском НПЗ произошел пожар. Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, «в момент атаки БПЛА один человек погиб», предположительно, от сердечного приступа.

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    26 апреля 2024, 10:21 • Новости дня
    В Киеве подтвердили вывод Abrams с поля боя из-за российских беспилотников
    В Киеве подтвердили вывод Abrams с поля боя из-за российских беспилотников
    @ Roberts Ratuts/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные перестали использовать на передовой американские танки Abrams из-за их уязвимости перед российскими беспилотниками, заявил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.

    По его словам, Abrams отвели с первой линии из-за изменения характера войны, бронетехника за миллионы долларов становится легкой добычей беспилотника за несколько тысяч, передает ТАСС.

    Бужанский отметил, что беспилотники позволяют России легко обнаруживать и уничтожать танки Abrams на поле боя.

    По его словам, в данный момент ВСУ сейчас ищут новые способы противодействия российским беспилотникам.

    Ранее Associated Press рассказала, что ВСУ вывели танки Abrams с линии фронта из-за российских беспилотников.

    До этого газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.

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    27 апреля 2024, 01:03 • Новости дня
    Боец ВС России из Узбекистана сбил украинский беспилотник вещмешком
    Боец ВС России из Узбекистана сбил украинский беспилотник вещмешком
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись того, как боец Вооруженных сил России, спасая себя и товарищей в зоне специальной военной операции на Украине, сбивает украинский беспилотник вещмешком.

    Как пишут «Военкоры Русской Весны», беспилотник удалось сбить бойцу третьего батальона 91 отдельного стрелкового полка рядовому Хатамову из Узбекистана.

    Сообщается, что российские военные выполняли боевую задачу в Никольском. Когда шли эвакуационные мероприятия, они попали под обстрел, один из военных был ранен.

    Хатамов «возвратился за ним и был атакован FPV-дроном-камикадзе», но сбил беспилотник вещмешком – в результате у БПЛА были «повреждены лопасти», дрон «потерял управление». Российские военные провели «успешную эвакуацию боевого товарища». «Боец получил легкие ранения», – говорится в сообщении.

    В феврале российский военный сбил палкой преследовавший его FPV-дрон.

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    27 апреля 2024, 06:53 • Новости дня
    Маск спросил Белый дом, как должна выглядеть победа Украины над Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя заявление Белого дома о том, что Украина способна одержать победу в конфликте с Россией, предприниматель Илон Маск поинтересовался, «как выглядит эта победа».

    В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) Маск прокомментировал интервью помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана каналу MSNBC. Салливан сказал, что Украина находится в «глубокой яме». По его словам, это произошло из-за задержки американской помощи, передает ТАСС.

    Напомним, Маск заявил, что боится отсутствия стратегии выхода из украинского конфликта.

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    26 апреля 2024, 11:10 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по бойцам ВСУ в Черниговской области

    Подполье: Удар зафиксирован в Черниговской области, где скапливались ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар зафиксирован в Черниговской области у границы с Россией, где скапливались ВСУ, «надеясь вторгнуться» со стороны Чернигова, сообщил в пятницу координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, удары наносились возле границы с Брянской областью, где ВСУ скапливали силы и средства в надежде вторгнуться со стороны Чернигова, передает РИА «Новости».

    По его словам, в Черниговской области взрывы еще зафиксированы в Семеновском районе, а также в населенных пунктах Заречье и Гремяч.

    Ранее подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Балаклее.

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    27 апреля 2024, 07:56 • Новости дня
    Российская ПВО перехватила и уничтожила 68 украинских беспилотников за ночь

    За ночь российская ПВО перехватила и уничтожила 68 украинских беспилотников над Кубанью и Крымом

    Российская ПВО перехватила и уничтожила 68 украинских беспилотников за ночь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим ночью предпринял попытки устроить террористические атаки, используя беспилотники самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что над Краснодарским краем российские средства ПВО перехватили и уничтожили 66 БПЛА. Кроме того, два беспилотника ПВО сбила над Крымом.

    Напомним, украинские беспилотники атаковали НПЗ и объекты инфраструктуры на Кубани. Местные власти сообщили, что на территории завода в Славянске-на-Кубани система защиты не допустила повреждения резервуарного парка, но была повреждена ректификационная колонна.

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    26 апреля 2024, 10:09 • Новости дня
    ВС России уничтожили работавшую у границ Белгородской области украинскую ДРГ

    Марочко: Силы России уничтожили украинскую ДРГ, работавшую у границ Белгородской области

    ВС России уничтожили работавшую у границ Белгородской области украинскую ДРГ
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие уничтожили пункт дислокации диверсионно-разведывательной группы ВСУ, расположенный в здании учебного заведения в Харьковской области. ДРГ осуществляла свою деятельность у границ Белгородской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, агентура доложила о расположении диверсантов, которые работали вдоль границы Белгородской области, в здании учебного заведения Кирилловки Чугуевского района Харьковской области, передает ТАСС

    После уточнения информации был нанесен удар, уничтожены не только украинские диверсанты, но и иностранные инструкторы и наемники.

    Ранее ВС России уничтожили антенну ВСУ на вышке в Часовом Яре.

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    26 апреля 2024, 16:28 • Новости дня
    В Херсоне резко возросло число иностранных наемников

    Херсон под натиском наемников: Число иностранных бойцов резко возросло

    Tекст: Кристина Цыцура

    Как рассказал командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град», количество иностранных наемников в Херсоне значительно увеличилось по сравнению с 2022 годом.

    «В основном это представители Кавказского и Грузинского легионов. Узнать их можно по характерным шевронам с опознавательными знаками воинских формирований», – передает РИА «Новости» его слова.

    Он добавил, что сейчас наемники стараются не носить опознавательных знаков, поэтому их приходится вычислять по иностранной речи. Боец также отметил, что многие наемники, опасаясь за свою жизнь, отказываются участвовать в штурмовых операциях и предпочитают оставаться в городе.

    Ранее бывший разведчик объяснил, почему воюющих за ВСУ французов не признают наемниками.

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    26 апреля 2024, 23:57 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине
    Взрывы прогремели на Украине
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы прогремели в Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Николаевской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях Украины, сообщают украинские СМИ и мониторинговые группы.

    Уточняется, что в Харьковской области взрыв произошел в Чугуевском районе, передает ТАСС.

    Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, передает RT.

    Накануне взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Сообщалось, что в Черкасской области после взрывов повреждена критическая инфраструктура.

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    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

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