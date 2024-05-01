США ввели санкции против производителя бронеавтомобилей «Тайфун»

Американист: США ищут способы обхода собственных антироссийских санкций

Американист Дудаков: Если цена галлона бензина в США перешагнет отметку в 4 доллара, Байден не сможет переизбраться

Tекст: Алёна Задорожная

«Администрация Байдена на сегодня оказалась в непростой ситуации. Дело в том, что цены на бензин в Америке растут. Происходит это по ряду причин, среди них конфликт на Ближнем Востоке и некоторые трудности, с которыми сталкиваются американские нефтяники», – сказал американист Малек Дудаков.

Увеличение цены на топливо ведет к разгону инфляции в США, добавляет спикер. «А это влечет за собой неприятные последствия лично для Байдена в преддверии президентских выборов», – уточняет эксперт.

Собеседник убежден: США постараются предпринять шаги по смягчению ситуации. «Мы уже видели попытку договориться с Ираном. Это происходило незадолго до конфликта в Газе. Также были поползновения в сторону Венесуэлы, когда временно снимались рестрикции, но это тоже ни к чему не привело», – перечисляет аналитик.

«Сейчас я допускаю, что Вашингтон попробует найти способы обхода собственных санкций в отношении России. Повторюсь – вся эта история напрямую связана с предстоящими выборами в США. Потому что между ценами на топливо и исходом президентской гонки наблюдается очень сильная корреляция. Стоимость галлона бензина выше 4 долларов может поставить крест на кампании Байдена и его амбициях избраться на второй срок», – заключил Дудаков.

Ранее стало известно, что Минфин США временно разрешил производить расчеты с российскими банками по энергетике. Речь идет о транзакциях с Центральным банком, ВТБ, Альфа-банком, Сбербанком, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Росбанком, банками «Зенит» и «Санкт-Петербург», а также с любыми другими организациями, где этим банкам принадлежит доля в 50% и более.

Согласно лицензии, выданной американским министерством, ограничения будут сняты вплоть до 1 ноября текущего года. Связанными с энергетикой будут считаться транзакции, имеющие непосредственное отношение к добыче, покупке, транспортировке, переработке и т.д. нефти, урана, СПГ и прочих энергоресурсов.

Что любопытно, нынешнее решение минфина фактически распространяется на операции, ранее запрещенные президентским указом, на основе которого были введены американские санкции.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что вынудило Штаты принять такое решение и как оно отразится на рынке.