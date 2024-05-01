На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка, которую предлагалось не прекращать, пока правительство не примет восьмичасовой рабочий день. Ответ был прост – рабочих начали бить.2 комментария
США ввели санкции против производителя бронеавтомобилей «Тайфун»
США ввели санкции против производителя бронеавтомобилей «Тайфун» и руководителей оборонных заводов России
Министерство финансов США внесло в санкционный список российскую компанию «Ремдизель», производителя бронеавтомобилей «Тайфун», а также ряд должностных лиц российских оборонных предприятий.
Под санкции попали генеральный директор Конструкторского бюро машиностроения Сергей Питиков, генеральный конструктор предприятия Валерий Кашин и исполнительный директор «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин, сообщает ТАСС.
Отмечается, что «Ремдизель» выпускает бронетехнику для вооруженных сил, в основном это бронеавтомобили линейки «Тайфун» различных классов и колесных формул, а также бронемашины З-СТС.
Против должностных лиц санкции введены за «поддержку военно-промышленного комплекса России».
Ранее сообщалось, что США объявили о санкциях против авиакомпании «Победа» и нескольких российских заводов. В пакет санкций включили автозавод «Урал», Брянский автозавод, завод по производству электроники «Протон», казанский завод «Электроприбор», АО «Рау Фарм», компании группы «Сибантрацит», Ярославский моторный завод.
Минфин сообщил и о введении санкций против 16 морских судов: «Андрей Осипов», «Арктика 1», «Арктика 2», «Баренц», «Беринг», «Мангазея», «Михаил Бритнев», «Мыс Дежнева», «Мыс Флора», «Мыс Шмидта», Мыс Желания» и «Василий Лановой».