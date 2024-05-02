ООН: Число жертв в секторе Газа достигло 5% населения

Tекст: Денис Тельманов

«По состоянию на 12 апреля как минимум 33207 в Газе были убиты, порядка 7 тыс. человек числятся пропавшими без вести... Около 5% населения Газы убиты или получили ранения», – говорится в документе, передает ТАСС.

Большинство погибших – около 70% – женщины и дети. Еще 80683 палестинцев пострадали, многие из полученных ими серьезных ранений могут привести к инвалидности на долгий срок, подчеркивается в докладе.

«Ни один вооруженный конфликт XXI века не оказывал столь разрушительного влияния на население за такой короткий промежуток времени», – утверждает ПРООН.

Ранее генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини выразил крайнюю обеспокоенность числом детей, погибших в секторе Газа за последние шесть месяцев. По данным Минздрава Палестины, число погибших в Газе превысило 34 тыс. человек, из которых 13 тысяч – дети.

Он отметил, что, хотя точное число погибших установить сложно, опубликованные цифры дают достаточное представление о масштабах трагедии. «Это беспрецедентно как по масштабу, так и по уровню разрушений», – констатировал глава БАПОР.