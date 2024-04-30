Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.6 комментариев
Пожар площадью 10 тыс. кв. метров произошел под Улан-Удэ
Пожар площадью 10 тыс. кв. метров произошел под Улан-Удэ в Бурятии
В Заиграевском районе Бурятии, примыкающем к столице республики Улан-Удэ, произошел крупный пожар, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. метров, сообщили в оперативных службах.
По информации МЧС, огонь охватил 20 домов и хозяйственных построек, передает ТАСС.
Из-за возгорания жилых домов в микрорайоне Бурвод объявлена эвакуация жителей, сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. По информации из Telegram-канала градоначальника, принято решение развернуть пункт временного размещения на базе спортивной школы на улице Кабанской.
«На месте работают специалисты, сотрудники МЧС и ГО и ЧС. Тушат возгорание, идет эвакуация людей», – написал он.
Шутенков отметил, что из-за ЧП в городе есть нарушения электроснабжения, повреждены заборы, кровли домов, рекламные щиты, коммуникации, остановки. Все службы города переведены на круглосуточный режим работы.
На прошлой неделе в Краснодарском крае загорелся мусорный полигон на площади 2,5 тыс. кв. метров.