За ходом выборов следят более 120 тыс. наблюдателей

На избирательные участки по всей стране в единый день голосования 9 сентября направлены более 120 тыс. наблюдателей, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

«У нас, по информации региональных комиссий, в списки наблюдателей включены свыше 120 тыс. наблюдателей», – приводит ее слова ТАСС.

Больше всего наблюдателей ожидается на участках в Москве, Московской области, Башкирии, Кемеровской, Ростовской, Самарской, Ульяновской областях, уточнила Памфилова.

9 сентября в России – Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены порядка 65 млн человек. Прямые выборы губернаторов проходят в 22 субъектах, также назначены непрямые выборы глав четырех регионов – их избирают депутаты заксобраний по представлению президента. В 16 субъектах проводятся выборы депутатов заксобраний, в 12 – выборы городских дум областных центров. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах и множество муниципальных выборов.