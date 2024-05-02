Число жертв обрушения дороги в Китае возросло до 36

Инцидент произошел в ночь на среду в городе Мэйчжоу. 18 транспортных средств слетели с дороги в образовавшуюся огромную яму, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

На кадрах, опубликованных китайскими СМИ, видно, что некоторые автомобили загорелись в результате падения. Длина обрушившегося участка дороги составляет около 18 метров, а площадь – порядка 184 квадратных метров.



Местные власти предполагают, что причиной обрушения шоссе могли стать мощные ливни, пришедшие в провинцию Гуандун на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что минимум 19 человек погибли в результате обрушения участка дорожного полотна высокоскоростной трассы в провинции Гуандун на юге Китая.

По сообщению агентства, также минимум 30 человек пострадали.