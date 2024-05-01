Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.6 комментариев
В результате обрушения участка шоссе на юге Китая погибли 19 человек
Синьхуа: 19 человек погибли в результате обрушения участка высокоскоростной трассы на юге Китая
Минимум 19 человек погибли в результате обрушения участка дорожного полотна высокоскоростной трассы в провинции Гуандун на юге Китая, сообщило агентство Синьхуа.
По сообщению агентства, также минимум 30 человек пострадали, ЧП произошло в ночь на среду в городе Мэйчжоу, 18 автомобилей слетели с дороги в образовавшуюся огромную яму, некоторые из них загорелись, передает ТАСС.
Сообщается также, что площадь обрушившегося участка дороги составляет порядка 184 квадратных метров.
Местные власти назвали причиной обрушения мощные ливни.
Ранее самый длинный в Китае деревянный арочный мост возрастом более 900 лет обрушился в результате пожара в китайской восточной провинции Фуцзянь.