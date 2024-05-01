Глава МИД Латвии: Киев получил дальнобойное оружие и разрешение на удары по России

Tекст: Денис Тельманов

«Уже сейчас есть страны, которые уже предоставили Украине оружие, без подобных ограничений... Конечно, не все объявляется публично, даже лучше не говорить этого публично до определенного времени», – приводит РИА «Новости» слова Браже.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.



В марте украинские беспилотники атаковали несколько российских НПЗ, в том числе заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.

Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста.

В частности, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское «террористическое государство ничем не гнушается», дроны ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.

Впоследствии глава госдепартамента США Энтони Блинкен, комментируя атаки украинских вооруженных сил на российские нефтяные объекты, заявил, что США не поддерживают удары Киева по территории России.

Ранее сообщалось, что Белый дом отказался признавать уничтожение шести ракет ATACMS российской ПВО. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не стал комментировать информацию о том, что шесть американских ракет ATACMS были сбиты средствами противовоздушной обороны России.