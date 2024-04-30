Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.4 комментария
Белый дом отказался признавать уничтожение шести ракет ATACMS российской ПВО
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не стал комментировать информацию о том, что шесть американских ракет ATACMS были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) России.
«Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-либо из них (переданных Киеву ракет ATACMS) были сбиты», – сказал он в ходе брифинга, передает ТАСС.
Он также отказался приводить конкретные данные о количестве поставленных Украине ракет ATACMS, отметив, что «оно существенное».
Напомним, ночью украинские военные ударили по Крыму ракетами ATACMS, ПВО успешно отразила атаку.
Глава Крыма Сергей Аксенов позднее предупредил, что в Симферопольском районе Крымского полуострова остались несдетонировавшие суббоеприпасы американских ракет ATACMS.
Военный эксперт Леонков объяснил неразорвавшиеся суббоеприпасы от ракет ATACMS в Крыму.