В Совфеде рассказали об успешном отражении атак американских ATACMS в Крыму

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что для подразделений ПВО России данная ракета сложности не представляет, так как российские ЗРС С-300 и ЗРС С-400 «Триумф» успешно борются с ракетами подобного типа.

Кроме того, войсковые ЗРК и ЗРС также поражают такие цели.

Напомним, ночью украинские военные ударили по Крыму ракетами ATACMS. Глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов подчеркнул, что система ПВО успешно отразила атаку.

