Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
В Совфеде рассказали об успешном отражении атак американских ATACMS в Крыму
Российская система ПВО успешно борется с тактическими баллистическими ракетами ATACMS, которые США поставляют Украине, сообщил первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев
В своем Telegram-канале он указал, что для подразделений ПВО России данная ракета сложности не представляет, так как российские ЗРС С-300 и ЗРС С-400 «Триумф» успешно борются с ракетами подобного типа.
Кроме того, войсковые ЗРК и ЗРС также поражают такие цели.
Напомним, ночью украинские военные ударили по Крыму ракетами ATACMS. Глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов подчеркнул, что система ПВО успешно отразила атаку.