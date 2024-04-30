29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
ВСУ обстреляли Крым ракетами ATACMS
Рогов: ВСУ ночью обстреляли Крым ракетами ATACMS
Украинские военные ночью нанесли ракетный удар по Крыму, используя ракеты ATACMS, российская система ПВО успешно отразила атаку, сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он указал, что украинские боевики применили несколько баллистических ракет ATACMS для удара по Крыму – перед атакой на полуострове была объявлена тревога, перекрыт Крымский мост. Российская система ПВО отработала над Джанкоем и Симферополем, отразив все ракеты ВСУ.
Газета ВЗГЛЯД допускала, что США тайно передали Украине партию из более чем 100 дальнобойных ракет ATACMS для того, чтобы ВСУ вновь попытались нанести удары вглубь территории России.