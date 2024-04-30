Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
Аксенов предупредил о неразорвавшихся ракетах ATACMS в Крыму
В Симферопольском районе Крымского полуострова остались несдетонировавшие суббоеприпасы американских ракет ATACMS, предупредил глава региона Сергей Аксенов.
Эти суббоеприпасы находят в селе Донском и его окрестностях, отметил Аксенов в своем Telegram-канале.
Тем, кто их обнаружил, не следует приближаться к ним, поднимать. Необходимо вызывать сотрудников МЧС и МВД.
Напомним, ночью украинские военные ударили по Крыму ракетами ATACMS. Глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов подчеркнул, что система ПВО успешно отразила атаку.