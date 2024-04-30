Аксенов предупредил о неразорвавшихся ракетах ATACMS в Крыму

Tекст: Алексей Дегтярев

Эти суббоеприпасы находят в селе Донском и его окрестностях, отметил Аксенов в своем Telegram-канале.

Тем, кто их обнаружил, не следует приближаться к ним, поднимать. Необходимо вызывать сотрудников МЧС и МВД.

Напомним, ночью украинские военные ударили по Крыму ракетами ATACMS. Глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов подчеркнул, что система ПВО успешно отразила атаку.