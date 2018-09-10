Политолог объяснил уровень явки на выборах в Приморье недавним тайфуном

Для Приморского края низкая явка не является характерной, в этом году она вызвана недавним тайфуном, людям просто не до выборов, заявил в кулуарах онлайн-марафона «Ночь выборов» политолог Алексей Мартынов.

Он напомнил, что в регионе «недавно случилась трагедия, стихийное бедствие». В результате многие пострадали.

«Откровенно говоря, людям не до выборов, конечно», – приводит ТАСС слова эксперта.

Именно с тайфуном он связывает низкую явку на выборах, из-за которой кандидаты «не добирают нужного количества голосов».

«Соответственно, поэтому там второй тур», – предположил Мартынов.