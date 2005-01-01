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2 июня, суббота  |  Последнее обновление — 18:31  |  vz.ru
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Украину заставят отказаться от абсурдных требований к России

Торг между Украиной и Россией по газовому транзиту началсяФото: РИА «Новости»
Украина предъявила России требования для продолжения газового транзита после 2019 года. Требования эти выглядят не просто завышенными – они являют собой яркий пример настоящего абсурда. О чем в итоге договорятся «Нафтогаз» и «Газпром» и какая из сторон потеряет – или выиграет – в большей степени? Подробности...
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Как выбирают власть в столице Урала

Екатеринбург ждет жесткая конкурентная борьбаФото: Павел Лисицын/РИА Новости
«Разные кандидаты, разные интересы, прямая конкуренция – это и есть демократия». Накануне праймериз «Единой России» специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД приехал в Екатеринбург узнать мнение уральских политиков о событиях, предшествовавших июньскому голосованию, и ушедшем в отставку мэре Евгении Ройзмане.  Подробности...
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Зачем Анатолию Чубайсу пенсионные деньги россиян

К любой инициативе Анатолия Чубайса отношение в стране заведомо негативноеФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил инвестировать пенсионные накопления граждан РФ в нанотехнологии. Предложение, которое бы вызвало в российском обществе еще больший взрыв возмущения, придумать трудно. И дело тут не в нанотехнологиях и не в особенностях политики пенсионных фондов, а в личности самого Чубайса. Подробности...
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Германия использует НАТО для возрождения немецкой военной мощи

База НАТО в Ульме есть уже сейчас. Теперь появится еще и командный центр Фото: Pressestelle MN KdoOpFü, Ulm/DPA/Global Look Press
В немецком городе Ульм будет развернут новый командный центр НАТО. Разумеется, в рамках «сдерживания российской угрозы». Но на деле ситуация гораздо сложнее: Берлин пытается компенсировать альянсу свою недостаточную боеспособность. Дела в бундесвере идут из рук вон плохо. По сути, немецким солдатам даже нечем стрелять. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Кого возбуждают тупые бабы

Антон Крылов, журналист
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День, когда можно и нужно сказать о своих чувствах ребенку

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Международный день защиты детей вызывал у меня массу вопросов, когда я сама была ребенком: от чего и кто меня защищает? Почему именно 1 июня и только один день? С чего вдруг праздник придумали и кто? Подробности...
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          Как выбирают власть в столице Урала

          Екатеринбург ждет жесткая конкурентная борьба   2 июня 2018, 16:57
          Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
          Текст: Юрий Васильев, Екатеринбург – Москва

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          «Разные кандидаты, разные интересы, прямая конкуренция – это и есть демократия». Накануне праймериз «Единой России» специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД приехал в Екатеринбург узнать мнение уральских политиков о событиях, предшествовавших июньскому голосованию, и ушедшем в отставку мэре Евгении Ройзмане.

          Первый летний снег в Екатеринбурге идет недолго – максимум по полчаса с утра. Политический прогноз для столицы Урала – скорее, жара: от умеренной – до сильной. На праймериз «Единой России» – предварительном голосовании перед сентябрьскими выборами в городскую думу уральской столицы – ожидается жесткая конкурентная борьба.

          Задолго до 3 июня – дня голосования – перипетии этой борьбы привлекли внимание далеко за пределами Урала. Как результат – особый контроль за уральскими праймериз из центрального офиса «Единой России». Ажиотаж понятен. На кону – возможность не только побороться за место в городском парламенте, но и в перспективе принять участие в выборах главы Екатеринбурга. Главы, отныне избираемого не жителями, а парламентариями. И – по новой схеме – наделенного полномочиями и мэра, и главы городской администрации. Полномочиями и ресурсами.

          Как раз новации в городском управлении побудили Евгения Ройзмана к добровольной отставке. Как спикер екатеринбургского «парламента» он категорически не согласился утвердить поправки в городской устав, отменяющие прямые выборы градоначальника. Отставка мэра – главы екатеринбургской гордумы Ройзмана была принята чуть более недели назад.

          Праймериз «Единой России» Евгений Ройзман назвал «имитацией». У других уральских политиков – иные мнения. И совершенно разные оценки. Как того, что предшествовало июньскому голосованию, так и деятельности только что ушедшего мэра Ройзмана. Почти пять лет, для Екатеринбурга в новой России – практически эпоха.

          Частное мнение заинтересованного жителя

          – Как работник местного самоуправления я лишь со стороны вовлечен в процесс праймериз, – объясняет Сергей Тушин, заместитель главы администрации Екатеринбурга. Город по договору с партийцами предоставляет им муниципальные помещения: школы, дома культуры и пр. А замглавы Тушин курирует связанные с этим вопросы. 

          Все дальнейшее, предупреждает собеседник – частное экспертное мнение заинтересованного жителя города Екатеринбурга:

          – Есть праймериз – и есть праймериз. Сама по себе идея открытых предварительных выборов, где могут участвовать все без исключения жители, безусловно, интересна – как чистая, классическая идея.

          Однако, полагает Тушин, когда в живую практику включаются «недобросовестные участники политического процесса», даже партия власти может испытывать определенные сложности – вплоть до попыток профанации предварительного голосования.

          – Глядя со стороны, я бы охарактеризовал ситуацию следующим образом, – говорит Тушин, – одна из политических сил – оппонентов «Единой России», используя открытость и прозрачность праймериз, пытается дискредитировать партию власти, создать ей массу проблем, чтобы минимизировать результат единороссов на выборах в сентябре.

          – «Справедливая Россия», – конкретизирует предыдущее экспертное мнение Михаил Клименко, депутат законодательного собрания Свердловской области. – Это мое частное мнение, не партийное, ни в коем случае.

          Как партиец, Клименко координирует работу екатеринбургских отделений «Единой России». Как и в случае с Сергеем Тушиным, комментарий для газеты ВЗГЛЯД дает в ином статусе – как региональный законодатель и участник первых праймериз в 2016 году:

          – Есть члены упомянутой выше партии, которые вышли из нее и заявились на предварительное голосование в ЕР. Ведь регламент праймериз позволяет участвовать не только партийцам, но и беспартийным. С одной стороны, это хорошо. С другой же, как видим, имеются издержки...

          Однако даже без «внешнего врага», на одних внутрипартийных спорах екатеринбургские праймериз изначально были обречены громко заявить о себе в федеральной повестке. Так считает Евгений Енин, который не может комментировать партийные события в качестве заместителя главы регионального исполкома «Единой России» (агитационно-пропагандистская работа), но просто обязан делать это по своей основной профессии. Вести политические ток-шоу в екатеринбургском эфире Енин начал в середине 1990-х – и продолжает до сих пор, на областном канале ОТВ.

          – Были косяки на этапе подготовки праймериз, – не отрицает телеведущий Евгений Енин. – Косяки исправили, но жалобы на некий «список Тунгусова» пошли в Москву все равно (оппоненты первого заместителя губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова вменяли ему создание так называемого «списка Тунгусова» – кандидатов, близких к областной администрации – прим. ВЗГЛЯД). Хотя никакого списка не существует. Есть люди, которых Владимир Тунгусов хотел бы видеть в городской думе. Он – политический оператор, политический менеджер, у него свое видение, почему нет-то... И есть те, кто захотел показать федеральному центру, что данный конкретный политический менеджер не держит ситуацию под контролем. Вот вам и общероссийский уровень. Хотя дело – не в содержании бунта, а в самом факте бунта.

          Являются ли эксцессы неизбежной частью предварительного голосования – то есть, частью политического процесса как такового? Вокруг мертвого дела, фальшивой политики никаких дискуссий, тем более на повышенных тонах, идти не может, – уверен Евгений Енин:

          – Праймериз – даже не самые первые – для партии, для политики в целом дело все еще новое. Но уже – живое. Разные кандидаты, разные интересы, прямая конкуренция – это и есть демократия. А по поводу издержек – ну, вспомните известный анекдот про английский газон, который, чтобы он не был кривым, нужно подстригать в течение двухсот лет...

          Персональная ответственность и готовность к диалогу

          «Жду от вас объективную критику» – гласит табличка на столе модного ресторана в центре города. Снизу подпись – «Олег Ананьев» и номер для связи. Критиковать известного екатеринбургского ресторатора не за что: ни к спагетти-болоньезе, ни к пицце претензий нет. Да и подобные таблички – с другими именами и телефонами – в Екатеринбурге можно увидеть во многих заведениях.

          – Это одна из черт нашего менталитета в целом, – объясняет политолог Анатолий Гагарин, руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества. – Не только персонализация ответственности, способность взять ее на себя – но и постоянная готовность к прямому диалогу...

          У Анатолия Станиславовича звонит телефон: коллеги из соседнего с Уралом округа просят анализ причин недавней отставки Евгения Ройзмана.

          – Кстати, нам почти не помешали, – говорит Гагарин, закончив с комментарием. 

          – Когда мне говорят о какой-то уникальности Ройзмана, я не вполне понимаю, о чем идет речь. 

          Может, в Москве или где-то еще дело обстоит иначе, но Евгений Вадимович – абсолютный продукт екатеринбургского менталитета, нашей политической культуры. Неважно, в партии власти ты находишься или в оппозиции...

          Евгений Ройзман как таковой в особом представлении давно не нуждается – ни как оппозиционный политик, выигравший выборы мэра Екатеринбурга, ни как общественный деятель. Пробежки с жителями города вокруг «плотинки» в центре города по субботам, еженедельные приемы граждан по пятницам. А как оценить прочие достижения Ройзмана-мэра – с точки зрения пользы для города?

          – Важно понимать, – задает тон Сергей Тушин (строго как житель Екатеринбурга, мы помним), – что ожидания избирателей Ройзмана несколько не соответствовали тем реальным возможностям, которые Евгений Вадимович получил в качестве главы города – председателя екатеринбургской городской думы. В уставе города были четко разделены эти функции и функции главы городской администрации. Евгений Вадимович находился в четко очерченном правовом поле...

          – Да, у Александра Якоба (глава администрации Екатеринбурга с 2010 года. – прим. ВЗГЛЯД) сосредоточено все хозяйство, все деньги, – констатирует Евгений Енин. – Но когда Ройзман шел в мэры, претензий к городскому управлению у него не было. Как можно видеть, не появились они и позднее. Разве он вызывал к себе на ковер Якоба с вопросами «какого ... то-то и то-то происходит в городе?» А мог бы и вызывать – как главный в городе человек, вообще-то. Все полномочия по уставу Екатеринбурга Ройзман для этого имел...

          Сергей Тушин признает: безусловно, у Ройзмана есть принципы. Безусловно, он их последовательно придерживается. И безусловно, Евгений Вадимович любит Екатеринбург.

          – Но все же, политику, управленцу не стоит придерживаться одних и тех же методов достижения своих целей, – похоже, заинтересованный житель Екатеринбурга наконец-то уступил место заместителю главы городской администрации Тушину С.Г. – Пользуясь лишь одним алгоритмом – личностного апеллирования, публичных действий, – Евгений Вадимович не всегда мог добиться решений, положительных для города. В этом одна из самых серьезных его проблем – как политика. Нежелание использовать механизмы переговоров. Достижения договоренностей. Поиска компромисса. Все эти методы можно и нужно использовать в некоем балансе... 

          – Ройзман – абсолютно системный человек, – вступает в заочную полемику Енин. – Он мог, будучи мэром, абсолютно искренне ходить на митинг сторонников оппозиции, потому что таковы его убеждения, – и при этом существовать в рамках правил игры. Его задача по уставу – организовывать работу городской думы. Дума работала? Работала. Процесс шел? Шел. Бумаги, обеспечивающие процесс, он подписывал?

          – Одну, последнюю – об отмене прямых выборов мэра – он не подписал.

          – И даже этим работа городской думы не было сорвана, – парирует Евгений Енин. – Ройзман ушел в отставку, тем самым открыв ворота для завершения, закрепления изменений в политической жизни города. А мог бы сопротивляться. Скандалить.

          «А где Ройзман?»

          – Как городской обыватель и не более того, могу сказать, что последняя работа Евгения Вадимовича – человека очень известного, узнаваемого – видимых результатов не дала, – формулирует Михаил Клименко. – Причина проста:

          у каждого чиновника, и мэр не исключение, должна быть команда. Либо своя, либо налаженные рабочие отношения с уже действующей

          – чтобы улучшить качество жизни жителей города Екатеринбурга.

          В ходе собственной кампании – 2016 год, выборы в заксобрание, одномандатный округ – Клименко провел около 300 встреч за два месяца.

          – И тогда, и позже, принимая жителей как депутат, я слышал много вопросов: «Вот мы проголосовали за Ройзмана. А он – где?» Я отвечал, что он в городе, он мэр и председатель думы. «А что он делает?» – спрашивали меня. Тут я советовал спросить у него – либо встретив в городе, что вполне возможно: Евгений Вадимович ходит сам и без охраны, – либо записавшись на прием.

          Скидок на отсутствие у мэра конкретных рычагов управления городом Михаил Клименко – обыватель, депутат и функционер «Единой России» – давать не собирается:

          – Возвращаемся к стартовому тезису: команда. Выстрой отношения так, чтобы на выходе был определенный позитивный результат. Хуже при нем определенно не стало: администрация города – и до него, и при нем в качестве мэра, и вот сейчас – работает очень эффективно. Получилось ли у самого Ройзмана? На мой взгляд, не вполне. 

          Впрочем, полагает Евгений Енин, налицо как минимум один бесспорный результат – связанный собственно с Ройзманом:

          – Евгений Вадимович продемонстрировал, что мэр одного из крупнейших городов страны может быть... ну, вот таким, как он. И при этом ничего страшного не происходит. Город как развивался при нем, так и будет развиваться после него. За счет Ройзмана Екатеринбург в очередной раз доказал, что мы – особенный город, раз у нас мог появиться такой яркий мэр. Который бегает с жителями города по субботам. Пишет в фейсбуке все, что думает – вплоть до того, что при случае может послать, если с ним языками зацепишься...

          Простился, но не ушел

          Администрация Екатеринбурга, третий этаж. Изображение Евгения Ройзмана вскоре тоже займет свое место в галерее градоначальников (фото: автора)
          Администрация Екатеринбурга, третий этаж. Изображение Евгения Ройзмана вскоре тоже займет свое место в галерее градоначальников (фото: автора)

          – Работа в фонде Ройзмана, – излагает Евгений Ройзман ближайшие планы после отставки, –хоспис имени Доктора Лизы, необходимый для города: только что отремонтировали третий этаж, надо организовать питание, заниматься детским хосписом. Антинаркотической борьбой...

          Судя по всему, желание «притормозить, не торопиться», высказанное бывшим градоначальником вскоре после отставки – если не пропало, то значительно трансформировалось. Будь то организация хосписа – бесспорно, нужного городу, – или та же борьба Ройзмана с наркотиками, далеко не столь однозначно воспринимаемая властью и обществом с точки зрения методик и результатов... В любом случае, в Екатеринбурге, легко простившись с мэром Ройзманом, не все желают расставаться с ним как феноменом.

          – Как горожанину, мне бы не хотелось, чтобы Ройзман уходил из жизни Екатеринбурга, – говорит Евгений Енин. – Хотелось бы по-прежнему встречать Евгения Вадимовича в центре города – в красной футболке, в красных мокасинах, – о чем-то с ним разговаривать. Да и ему как человеку ищущему, артистичному необходимо внимание публики.

          Пока же в городе наиболее важное политическое событие – праймериз ЕР. Чья позиция в споре региональных партийцев окажется ближе к истине? Это станет ясно даже не 3 июня – а, скорее, 9 сентября, в единый день голосования как такового. В на редкость открытом Екатеринбурге – где муниципальные чиновники и партийные функционеры ищут не повод, чтобы отказаться от комментариев, а любую возможность их дать – возможно практически все.


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