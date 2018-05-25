Гордума Екатеринбурга отменила прямые выборы мэра города

Депутаты гордумы Екатеринбурга на внеочередном заседании в пятницу внесли в городской Устав города поправки, отменяющие прямые выборы мэра города.

За такое решение проголосовало большинство депутатов, передает ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе гордумы, принять поправки было необходимо, чтобы привести устав города в соответствие с областным законодательством.

После заседания в течение 10 дней врио главы Екатеринбурга Виктор Тестов должен подписать изменения, далее постановление будет отправлено на государственную регистрацию, затем решение будет опубликовано в газете «Вечерний Екатеринбург», где размещаются решения гордумы и администрации города, и в газете «Вестник городской Думы». Оно вступит в силу с момента опубликования, однако и.о. главы продолжит исполнять свои обязанности до выборов в гордуму, которые пройдут 9 сентября.

С 2010 года в Екатеринбурге действовала система прямых выборов мэра. Согласно принятым изменениям, главу города теперь будут избирать депутаты городского парламента из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Прошлые выборы главы Екатеринбурга прошли в 2013 году, на них победил Евгений Ройзман, главой городской администрации является Александр Якоб.

Напомним, ранее в пятницу гордума Екатеринбурга приняла отставку мэра Евгения Ройзмана.

Как отмечал в интервью газете ВЗГЛЯД директор Центра европейско-азиатских исследований, политолог Андрей Русаков, отставка Ройзмана облегчила процедуру отмены выборов мэра.