Гордума Екатеринбурга приняла отставку Ройзмана

Депутаты городской думы Екатеринбурга приняли отставку Евгения Ройзмана с поста мэра Екатеринбурга.

25 депутатов проголосовали «за», шесть высказались «против».

«Решение подписано и вступило в силу», – передает РИА «Новости» заявление, прозвучавшее на заседании.

При этом заседание проходило без участия самого Ройзмана. Помимо вопроса о досрочном прекращении полномочий мэра депутаты планируют рассмотреть поправки в устав города, касающиеся отмены прямых выборов градоначальника, передает «Интерфакс».

Во вторник мэр Екатеринбурга, председатель городской думы Евгений Ройзман заявил, что уходит в отставку.

Ранее Ройзман заявлял, что после отмены заксобранием Свердловской области всенародных выборов не планирует участвовать в конкурсе на должность главы города. Также он рассказывал, как собирается бороться с отменой выборов мэра в Екатеринбурге.

До этого депутаты заксобрания Свердловской области приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, изменяющую порядок избрания главы Екатеринбурга.