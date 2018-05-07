Ройзман рассказал, как хочет бороться с отменой выборов мэра Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что не подпишет документ о внесении поправок в устав города об отмене прямых выборов градоначальника.

«Когда дойдет до внесения поправок в устав, я не буду этот документ подписывать. Я не вижу никаких обстоятельств, при которых я могу подписать этот документ своей рукой, нарушить устав города и внести эти поправки, которые работают против Екатеринбурга. Я не понимаю, кто может заставить меня это сделать», – сказал Ройзман, передает «Интерфакс».

По его словам, отказ подписывать документ приведет к судебным разбирательствам. «По этому поводу через какое-то время обратятся в прокуратуру, прокуратура выйдет в суд. Начнутся суды. Моя задача достоять до 7 сентября», – добавил он.

Ройзман отметил, что в этот день он проведет последний прием граждан, а 9 сентября освободит кабинет главы города.

Ранее Ройзман заявлял, что после отмены заксобранием Свердловской области всенародных выборов не планирует участвовать в конкурсе на должность главы города.

До этого депутаты заксобрания Свердловской области приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, изменяющую порядок избрания главы Екатеринбурга.