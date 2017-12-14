Отменены прямые выборы главы Екатеринбурга

Депутаты заксобрания Свердловской области приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, изменяющую порядок избрания главы Екатеринбурга.

С 2010 года в городе действовала система прямых выборов мэра, теперь же главу Екатеринбурга будут избирать депутаты городской думы из числа кандидатов, которых предложит конкурсная комиссия, передает ТАСС.

За данный законопроект проголосовали 42 депутата. Воздержавшихся и голосовавших против не было.

Напомним, что отменить прямые выборы главы Екатеринбурга ранее предложил губернатор области Евгений Куйвашев. Глава региона подчеркнул, что схема управления городами, когда депутаты на конкурсной основе выбирают главу города, неоднократно доказывала свою эффективность. Соответствующий законопроект Куйвашев внес 22 марта в заксобрание области.

При этом сам Куйвашев доказал, что пользуется высокой популярностью в регионе и может сам спокойно побеждать на выборах. Прошлой осенью он сам участвовал в прямых губернаторских выборах, набрав 62% голосов. Это, отметим, больше, чем процент, набранный Евгением Ройзманом на выборах мэра Екатеринбурга в 2013 году – тот занял кресло мэра, получив 33% голосов.

Однако в прошедший понедельник в Екатеринбурге прошел организованный Ройзхманом митинг против отмены прямых выборов главы Екатеринбурга, по официальным данным, в нем участвовали 1,7 тыс. Человек, хотя сам Ройзман писал о значительном количестве митингующих. На митинге выступил руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков. Также приехал столичный оппозиционер Дмитрий Гудков. В толпе так же были замечены журналист Илья Азар, ведущие «Эхо Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр. Другие публичные лица на акции не появились.

Как отмечал в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев, Ройзман сейчас использует любое событие, чтобы напомнить о себе. «Этот митинг организаторы попытались сделать федеральным, потому приехали Волков и Гудков, это попытка консолидации протестно настроенных граждан», – отмечает политолог. По его мнению, на митинге «не только требовали сохранения прямых выборов мэра, но и отрабатывали антигубернаторскую повестку».

Конечно, главным бенефициаром всего этого митингового процесса «является Ройзман, который просто при отсутствии выборов мэра теряет всю свою политическую силу», – отмечает Дмитрий Гусев. «Потому что он теряет мандат, он теряет площадку, при помощи которой он может критиковать власть. Что бы ни происходило, у него такая стратегия, он согласно этой стратегией будет идти до конца», – указал эксперт.