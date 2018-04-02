Эксперт упрекнул Ройзмана в попытке удержать власть с помощью скандалов

Ройзман сейчас использует любое событие, чтобы напомнить о себе. По его логике: лучше всего, когда такое напоминание о себе дает ему возможность для политического скандала, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев. Так он прокомментировал прошедший в Екатеринбурге митинг за сохранение прямых выборов главы города.

«Этот митинг организаторы попытались сделать федеральным, потому приехали Волков и Гудков, это попытка консолидации протестно настроенных граждан», – отмечает политолог, президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев, отмечая, что на митинге «не только требовали сохранения прямых выборов мэра, но и отрабатывали антигубернаторскую повестку».

Конечно, главным бенефициаром всего этого митингового процесса «является Ройзман, который просто при отсутствии выборов мэра теряет всю свою политическую силу», – отмечает Дмитрий Гусев. «Потому что он теряет мандат, он теряет площадку, при помощи которой он может критиковать власть. Что бы ни происходило, у него такая стратегия, он согласно этой стратегией будет идти до конца», – указывает эксперт.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, в прошедшем в понедельник в Екатеринбурге митинге против отмены прямых выборов главы Екатеринбурга приняли участие менее 2000 человек (сообщалось о 1,7 тыс. участвовавших). На митинге глава города Евгений Ройзман который активно призывал горожан выступить против отмены прямых выборов градоначальника. На митинге выступили гости из Москвы – руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Официальным организатором митинга в уведомлениях значится депутат екатеринбургской городской думы Дмитрий Головин, сообщает 66.ru. В толпе так же были замечены журналист Илья Азар, ведущие «Эхо Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр. Другие публичные лица на акции не появились. При этом в уведомлениях, поступивших в Министерство общественной безопасности, организаторы обещали собрать на площади всего 99 человек.

Сам по себе митинг – «это просто повод», где каждый из участников старался получить свой политический барыш, подчеркнул Гусев. «Гудков и Волков расширяют зону своего влияния, Ройзман пытается удержаться у власти. Каждый попытался на этом событии получить свои дивиденды. Ройзман сейчас использует любое событие, чтобы напомнить о себе, – сказал Гусев. – По его логике: лучше всего, когда такое напоминание о себе дает ему возможность для политического скандала».

Напомним, что отменить прямые выборы главы Екатеринбурга ранее предложил губернатор области Евгений Куйвашев. Глава региона подчеркнул, что схема управления городами, когда депутаты на конкурсной основе выбирают главу города, неоднократно доказывала свою эффективность. Соответствующий законопроект Куйвашев внес 22 марта в заксобрание области.

При этом сам Куйвашев доказал, что пользуется высокой популярностью в регионе и может сам спокойно побеждать на выборах. Прошлой осенью он сам участвовал в прямых губернаторских выборах, набрав 62% голосов. Это, отметим, больше, чем процент, набранный Евгением Ройзманом на выборах мэра Екатеринбурга в 2013 году – тот занял кресло мэра, получив 33% голосов.