В Екатеринбурге прошел митинг против отмены прямых выборов главы города

В Екатеринбурге прошел митинг митинге против отмены прямых выборов главы Екатеринбурга, по официальным данным, в нем участвовали 1,7 тыс. человек.

В митинге против отмены прямых выборов главы Екатеринбурга приняли участие 1,7 тыс. человек. «Акция прошла без нарушений действующего законодательства», – цитирует ТАСС пресс-службу горадминистрации.

Мероприятие было организовано главой города Евгением Ройзманом, пишет «Ридус». Он активно призывал горожан выступить против отмены прямых выборов мэра столицы Свердловской области. При этом Ройзман писал о значительном количестве митингующих. По его словам, их оказалось настолько много, что «несколько тысяч не могут пройти».

Несколько тысяч не могут пройти pic.twitter.com/IpwXk30fU0 — Евгений Ройзман (@roizmangbn) 2 апреля 2018 г.

Официальным организатором митинга в уведомлениях значится депутат екатеринбургской городской думы Дмитрий Головин, сообщает 66.ru. На митинге выступил руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков. Также приехал столичный оппозиционер Дмитрий Гудков. В толпе так же были замечены журналист Илья Азар, ведущие «Эхо Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр. Другие публичные лица на акции не появились.

При этом в уведомлениях, поступивших в Министерство общественной безопасности, организаторы обещали собрать на площади всего 99 человек.

Публицист Максим Кононенко отметил, что организаторы митинга против отмены выборов мэра забыли, что этих выборов сейчас также нет.

«Сейчас их нет. Ройзман – никакой не мэр, его должность официально называется «Глава Екатеринбурга – Председатель Екатеринбургской городской Думы». То есть сейчас в Екатеринбурге всенародно избирается председатель городской думы», – написал Кононенко в Telegram. Его поддержали и другие журналисты.

«Вообще странно, что у нас до сих пор где-то остается такое двоевластие. Глава города и председатель гордумы – одно лицо, избираемое почему-то жителями города. Глава администрации (со всеми финансово-административными рычагами) – другое. Зачем два человека – если эти функции может выполнять один. И зачем так держаться за место, на котором ты фактически ничего не решаешь. Ну только ради самого места», – написал в своем Telegram журналист Александр Коц.

С предложением об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга выступил глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Ранее губернатор отмечал, что схема управления городами, когда депутаты на конкурсной основе выбирают главу города, неоднократно доказывала свою эффективность.