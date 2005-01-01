Мэр Екатеринбурга Ройзман объявил об уходе в отставку

Мэр Екатеринбурга, председатель городской думы Евгений Ройзман заявил, что уходит в отставку.

Ройзман заявил во время выступления на заседании городской думы, что уходит в отставку и не хочет принимать участие в процедуре отмены прямых выборов мэра, передает РИА «Новости».

«Поправки в устав Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра – прямой обман жителей и предательство интересов города. Не стану в этом участвовать. Подал в отставку», – написал он в Twitter.

Ранее Ройзман заявлял, что после отмены заксобранием Свердловской области всенародных выборов не планирует участвовать в конкурсе на должность главы города. Также он рассказывал, как собирается бороться с отменой выборов мэра в Екатеринбурге.

До этого депутаты заксобрания Свердловской области приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, изменяющую порядок избрания главы Екатеринбурга.