Эксперт: Отставка Ройзмана облегчила процедуру отмены выборов мэра

Отставка Евгения Ройзмана не только не влияет на вопрос отмены выборов мэра Екатеринбурга, но даже, более того, облегчает процесс, – заявил газете ВЗГЛЯД директор Центра европейско-азиатских исследований, политолог Андрей Русаков.

Русаков напомнил, как Ройзман говорил, что должен внести этот вопрос в повестку, потом он же должен был обратиться для регистрации, внесения изменений в Минюст и т.д. «На каждом из этих этапов он мог противодействовать. Его бы прокуратура заставляла, было бы судебное решение, приходили бы судебные приставы», – рассказал эксперт. Однако, Ройзман «поступил вразрез и так радикально облегчил процесс, что это может вызвать даже некоторое удивление», – заметил эксперт. Сначала Ройзман говорил одно, а поступил совсем по-другому, пояснил собеседник.

Ранее, во вторник глава горизбиркома Илья Захаров сообщил, что екатеринбургские депутаты примут решение по заявлению об отставке Евгения Ройзмана с поста мэра Екатеринбурга и председателя гордумы 25 мая. После отставки Ройзмана полномочия главы Екатеринбурга и председателя городской думы перейдут Виктору Тестову, который в данный момент является заместителем председателя Екатеринбургской городской думы, отметил Захаров.

«С Тестовым никаких проблем не будет. Он член партии «Единая Россия» и подчинится партийному решению. Он все сделает быстро и без каких-то вопросов», – указал Русаков. По его словам, это, наоборот, «оптимизация – максимально быстрое принятие этих поправок».

Напомним, ранее во вторник Ройзман заявил, что уходит в отставку и не хочет принимать участие в процедуре отмены прямых выборов мэра,

«Поправки в устав Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра – прямой обман жителей и предательство интересов города. Не стану в этом участвовать. Подал в отставку», – написал он в Twitter.

Перед этим депутаты заксобрания Свердловской области приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, изменяющую порядок избрания главы Екатеринбурга.