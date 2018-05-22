Стала известна дата рассмотрения отставки Ройзмана

Взгляд
22 мая, вторник  |  Последнее обновление — 13:59  |  vz.ru
Разделы

Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России

Болгары пытаются запрыгнуть в уходящий российский газопроводФото: Petar Petrov/ZUMA/ТАСС
Президент Болгарии заявил, что его страна нуждается в прямых поставках российского газа – и для этого нужен отдельный газопровод. Ирония судьбы в том, что именно такой газопровод Россия и хотела строить всего несколько лет назад, однако София предала Москву и под давлением США запретила строительство. При каких условиях Россия простила бы Болгарию и дала разрешение на подобный газопровод? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему галантность Путина превратилась в Германии в «оскорбление»

В январе 2007-го на встрече Путина с Меркель кроме цветов был еще и лабрадор КониФото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Претензии к подаренному Путиным Меркель букету цветов, высказанные немецкой прессой, кажутся абсурдными лишь российскому читателю. Значительная часть германской элиты просто не может представить себе реальных причин этого жеста уважения и симпатии, сделанного российским лидером в адрес немецкого. Почему же в ФРГ посчитали невинный букет оскорблением? Подробности...
Перейти а раздел…

В России зазвучали последние отголоски «парада суверенитетов» 90-х

Российское государство по-прежнему гарантирует сохранение культуры двухсот народов РоссииФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Татарин, живущий в Башкирии, не обязан изучать башкирский, дагестанец, живущий в Калмыкии, не обязан учить калмыцкий. Об этом напоминают общественные деятели на фоне дискуссии, разгоревшейся вокруг законопроекта, который вводит принцип добровольности изучения национального языка. Если родители хотят, чтобы их ребенок изучал родной язык, они просто будут подавать заявление по этому поводу. Подробности...
Перейти а раздел…

Названы четыре причины резкого обострения в Донбассе

Украинские диверсанты впервые взорвали мост в глубине территории непризнанных республикФото: twitter.com/Hrustalny_Luch
Новое обострение в Донбассе привело к крупным потерям с обеих сторон, особенно в районе Горловки. ВСУ заявляют, что имеют планы «затянуть петлю вокруг Донецка». Почему активизация боев в Донбассе произошла именно сейчас и какое значение имеет Горловка для агрессивных планов украинских военных? Подробности...
Перейти а раздел…

В нападении боевиков на храм в Грозном увидели иностранный след

Церковь Архангела Михаила в Чечне стала местом сражения с боевикамиФото: со страницы храма на vk.com
Спецслужбы Чечни отбили в центре Грозного попытку захвата боевиками прихожан в церкви Архангела Михаила. По предварительным данным, ликвидированы четыре боевика. В ходе операции также погибли двое полицейских и один прихожанин. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики получили приказ о нападении от «одной из западных стран». Кто заинтересован в подобных терактах и какие цели на самом деле преследовали заказчики? Подробности...
Перейти а раздел…

Все умрут, а Скрипаль останется

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Самонекролог кота бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, невинно убиенного британскими спецслужбами Нэша Ван Дрейка, свидетеля. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Трамп придумал, как обрушить «Северный поток – 2»

Дмитрий Родионов, политолог
Почти месяц спустя выясняются «пикантные» подробности беседы канцлера Германии Ангелы Меркель с американским президентом Дональдом Трампом. Кому как, а мне эта новость показалась весьма примечательной. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Снижение интереса Запада к Украине происходит не просто так

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Есть событие, которое способно кардинальным образом переломить отношение Запада к Украине. Это президентские выборы. Они чреваты последствиями, которые, в отличие от 2004 и 2014 годов, не будут умещаться в стандартную схему. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
      Подробности...

      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
      Подробности...
      Обсуждение: 8 комментариев

      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
        • Да

        • Нет

        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Кремль прокомментировал сообщение CNBC о проблемах с новейшими российскими ракетами
          Глава кубанского села ушел в отставку после убийства подростками многодетной материМедведев отметил стеснительность новых членов кабинета министровГрузия предоставила ЕСПЧ обломки «Искандера» 2008 годаВ Британии выдвинули условие выдачи Абрамовичу новой визы
          Песков прокомментировал возможность обмена Вышинского на СенцоваAl Jazeera: Обострение отношений с США толкает Индию в объятия РоссииАмериканских дипломатов в Иерусалиме закидали яйцамиПушков прокомментировал надежды Софии на «Болгарский поток»
          Представлена пластиковая сторублевка к ЧМ-2018 (фото)В Крыму пьяный инспектор ДПС стал причиной гибели женщины и ребенкаСвященник избил охраняющих геев полицейских в Кишиневе (видео)СБУ узнала о попытках России дестабилизировать обстановку в Бердянске из-за судна «Норд»

          Главная тема


          Названы четыре причины резкого обострения в Донбассе

          миграционная политика


          Стало известно о депортации из России на Украину экс-министра культуры ДНР

          «информированные источники»


          Разведка США узнала о провале испытаний российской крылатой ракеты с ядерным двигателем

          «танковое возрождение»


          В Германии вспомнили об успехах оружия вермахта в противостоянии России

          кровавое преступление


          Кубанское село потрясло жестокое убийство подростками многодетной матери

          дешевые спекуляции


          Украинский эксперт сделал вывод о «бутафорском Крымском мосте» из-за «КамАЗов»

          мнение эксперта


          Выяснилось, к чему приведет выход Украины из СНГ

          после предательства


          Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России

          потенциальным противникам


          Желающим вторгнуться в Россию предрекли «военный кошмар»

          «самый ценный ресурс»


          Антон Крылов: Почему России не нужны русские?

          Мост наш!


          Андрей Бабицкий: Крым в мановение ока вышел из тягостного психологического состояния

          «квантовая Россия»


          Лев Пирогов: Я просто обожаю Советский Союз. По крайней мере, в его виртуальном изводе

          на ваш взгляд


          Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?

          Стала известна дата рассмотрения отставки Ройзмана

          22 мая 2018, 12:06

          Текст: Наталья Ануфриева

          Версия для печати

          Екатеринбургские депутаты примут решение по заявлению об отставке Евгения Ройзмана с поста мэра Екатеринбурга и председателя гордумы 25 мая, сообщил глава горизбиркома Илья Захаров.

          Захаров сообщил также, что после отставки Ройзмана полномочия главы Екатеринбурга и председателя городской думы перейдут Виктору Тестову, который в данный момент является заместителем председателя Екатеринбургской городской думы, передает ТАСС.

          Руководитель департамента информационной политики Свердловской области Александр Иванов отметил, что юридически глава Екатеринбурга не покидал свой пост.

          «Сейчас можно говорить лишь о заявлениях, устав Екатеринбурга, нормативно-правовые акты вполне полно описывают процедуру. Давайте подождем решение Думы, которое она примет на основании официального заявления. Кстати, ситуация еще раз подтвердила эффективность института так называемого сити-менеджера. Администрация города продолжает полноценно работать и принимать необходимые решения», – сказал он.

          Сам же Ройзман заявил, что после отставки намерен заниматься развитием хосписа благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, передает РИА «Новости».

          «Мне надо кормить пациентов хосписа (Елизаветы Глинки). С того момента, как четвертый этаж открыли, 400 тысяч в месяц мне надо находить только на хоспис. Это же независимо от должности. И фонд Ройзмана работает», – сказал политик журналистам.

          Он подчеркнул также, что на посту мэра «не транжирил казенные деньги, я не летал в бизнес-классе, не останавливался в дорогих гостиницах, не ходил через VIP».

          «Я был наравне со всеми в своей должности, и каждый житель города знал, что всегда может прийти ко мне в кабинет. Я сделал все, что мог, на своем посту. Все, видимо, время пришло. Я действовал так, как мне сердце подсказывает», – сказал Ройзман.

          В свою очередь глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР), комментируя отставку мэра Екатеринбурга, заявил, что Ройзман уходит из-за отсутствия политической базы.

          «Какую партию он представляет? Одиночка? Одиночка не удержится, вот поэтому так получилось. (Мэр Новосибирская Анатолий) Локоть – коммунист, держится, тяжело ему, непросто, но, тем не менее, держится, пользуется поддержкой фракции. А что Ройзман? Одиночка. Кто его поддержит? У него политической базы не было, это плохо. Поэтому, если должны быть представители оппозиции в местном самоуправлении, в губернаторском корпусе, в министерствах, конечно, они должны быть от парламентских партий», – сказал он.

          Диденко отметил, что оценивать итоги работы Ройзмана на посту мэра Екатеринбурга сложно. Он также не смог предположить, кто будет следующим главой города, однако добавил, что «от ЛДПР будет обязательно кандидат».

          Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что команда Евгения Ройзмана в Екатеринбурге не была группой единомышленников, хотя именно это требовалось для достижения максимального эффекта в работе.

           «Я думаю, что будет более правильно, если все-таки люди с одной платформы политической, с одним направлением будут вместе решать задачи. Так будет более эффективно», – добавил он.

          Напомним, во вторник стало известно, что мэр Екатеринбурга, председатель городской думы Евгений Ройзман уходит в отставку.

          Ранее Ройзман заявлял, что после отмены заксобранием Свердловской области всенародных выборов не планирует участвовать в конкурсе на должность главы города. Также он рассказывал, как собирается бороться с отменой выборов мэра в Екатеринбурге.

          До этого депутаты заксобрания Свердловской области приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, изменяющую порядок избрания главы Екатеринбурга.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............