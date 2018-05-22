Стала известна дата рассмотрения отставки Ройзмана

Екатеринбургские депутаты примут решение по заявлению об отставке Евгения Ройзмана с поста мэра Екатеринбурга и председателя гордумы 25 мая, сообщил глава горизбиркома Илья Захаров.

Захаров сообщил также, что после отставки Ройзмана полномочия главы Екатеринбурга и председателя городской думы перейдут Виктору Тестову, который в данный момент является заместителем председателя Екатеринбургской городской думы, передает ТАСС.

Руководитель департамента информационной политики Свердловской области Александр Иванов отметил, что юридически глава Екатеринбурга не покидал свой пост.

«Сейчас можно говорить лишь о заявлениях, устав Екатеринбурга, нормативно-правовые акты вполне полно описывают процедуру. Давайте подождем решение Думы, которое она примет на основании официального заявления. Кстати, ситуация еще раз подтвердила эффективность института так называемого сити-менеджера. Администрация города продолжает полноценно работать и принимать необходимые решения», – сказал он.

Сам же Ройзман заявил, что после отставки намерен заниматься развитием хосписа благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, передает РИА «Новости».

«Мне надо кормить пациентов хосписа (Елизаветы Глинки). С того момента, как четвертый этаж открыли, 400 тысяч в месяц мне надо находить только на хоспис. Это же независимо от должности. И фонд Ройзмана работает», – сказал политик журналистам.

Он подчеркнул также, что на посту мэра «не транжирил казенные деньги, я не летал в бизнес-классе, не останавливался в дорогих гостиницах, не ходил через VIP».

«Я был наравне со всеми в своей должности, и каждый житель города знал, что всегда может прийти ко мне в кабинет. Я сделал все, что мог, на своем посту. Все, видимо, время пришло. Я действовал так, как мне сердце подсказывает», – сказал Ройзман.

В свою очередь глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР), комментируя отставку мэра Екатеринбурга, заявил, что Ройзман уходит из-за отсутствия политической базы.

«Какую партию он представляет? Одиночка? Одиночка не удержится, вот поэтому так получилось. (Мэр Новосибирская Анатолий) Локоть – коммунист, держится, тяжело ему, непросто, но, тем не менее, держится, пользуется поддержкой фракции. А что Ройзман? Одиночка. Кто его поддержит? У него политической базы не было, это плохо. Поэтому, если должны быть представители оппозиции в местном самоуправлении, в губернаторском корпусе, в министерствах, конечно, они должны быть от парламентских партий», – сказал он.

Диденко отметил, что оценивать итоги работы Ройзмана на посту мэра Екатеринбурга сложно. Он также не смог предположить, кто будет следующим главой города, однако добавил, что «от ЛДПР будет обязательно кандидат».

Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что команда Евгения Ройзмана в Екатеринбурге не была группой единомышленников, хотя именно это требовалось для достижения максимального эффекта в работе.

«Я думаю, что будет более правильно, если все-таки люди с одной платформы политической, с одним направлением будут вместе решать задачи. Так будет более эффективно», – добавил он.

Напомним, во вторник стало известно, что мэр Екатеринбурга, председатель городской думы Евгений Ройзман уходит в отставку.

Ранее Ройзман заявлял, что после отмены заксобранием Свердловской области всенародных выборов не планирует участвовать в конкурсе на должность главы города. Также он рассказывал, как собирается бороться с отменой выборов мэра в Екатеринбурге.

До этого депутаты заксобрания Свердловской области приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, изменяющую порядок избрания главы Екатеринбурга.