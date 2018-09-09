Побитый Жириновским на акции в Москве мужчина оказался украинцем

Мужчина, спровоцировавший потасовку с участием лидера ЛДПР Владимира Жириновского оказался гражданином Украины. В партии заявили, что в Киеве «совсем обнаглели» и «засылают своих агентов-провокаторов на митинги в Москву».

Telegram-канал «112» опубликовал скриншот заявления и паспорта участника несогласованной акции в Москве. Документы свидетельствуют о том, что на незаконный митинг в российской столице вышел украинский гражданин.

Потерпевший пишет, что «вступил в дискуссию с Жириновским В.В, в которой высказывал свое мнение относительно некоторых вопросов». Автор документа, однако, не упоминает, с какими оскорблениями выступил в адрес российского политика. По словам мужчины, потасовка началась после того, как его толкнул либо сам Жириновский, либо его охранник.

В пресс-службе ЛДПР в свою очередь обратили внимание на «сине-желтый украинский паспорт», который «торчал из штанов провокатора». «Получается, в Киеве совсем обнаглели. Сначала разрушили, разворовали собственную страну. А теперь засылают своих агентов-провокаторов на митинги в Москву!»

Также в заявлении партии отмечается, что оппонент Жириновского пытался перевести дискуссию «на подзаборный уровень, начал выкрикивать матерные слова и личные оскорбления».

Сам Жириновский после потасовки заявил, что в ближайшее время намерен внести на рассмотрение Госдумы законопроект о лишении свободы на пять лет за любое оскорбление представителя власти. Политик отметил, что такая практика существует во всех европейских странах.

Он подчеркнул, что конфликт не был потасовкой. По словам политика, на незаконную акцию вышли «хулиганы и шпана, которые оскорбляли президента, премьер-министра и депутата Госдумы». «За оскорбление будут отвечать», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, лидер ЛДПР после голосования на выборах мэра Москвы приехал на несогласованную акцию в центре столицы, на которую, по данным МВД, вышли не более 2 тыс. человек. Жириновский ударил обозвавшего его участника акции.

Позже политик прокомментировал инцидент с одним из участников несогласованной акции в Москве, назвав его провокатором и потребовав наказать его.