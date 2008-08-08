Акцию сторонников Навального в Москве «оживил» лишь удар Жириновского

Пиковое число сторонников Навального, вышедшего на акцию в Москве не превысило двух тысяч. Регионы продемонстрировали еще более плачевную картину для блогера.

По сведениям столичной полиции, всего на несанкционированную акцию, объявленную блогером, вышло около двух тысяч человек. Для сравнения, акция КПРФ на проспекте Сахарова 2 сентября собрала, по оценкам столичной полиции, шесть тысяч человек. Отмечалось, что и эта цифра выглядела довольно скромно.

Некоторое оживление придало появление среди участников акции лидера ЛДПР Владимира Жириновского. «Пришел Жириновский в модной белой кепке», – в 13.50 сообщил тот же «Транспарант». Не обошлось без скандала. На акцию Жириновский пришел с охраной. «Кто-то заметил ему, что он (простите) говно, после чего сразу получил в табло от самого Вольфовича, а затем и от охранников», – сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший видео инцидента.

Впечатление некоего серьезного события создается и благодаря присутствию большого количества журналистов.

«В Москве людей мало, где вы все?» – цитировал Telegram-канал «Актуальная политика» сообщение, опубликованное в чате сторонников Навального одним из активистов.

Сообщения о катастрофически малом числе активистов, пришли и из регионов. «Ижевск. Около нуля», – отмечает в Twitter журналист и блогер Илиас Меркури, публикуя фото из этого города: небольшая группа сторонников Навального выстроилась на площади в кружок, что при взгляде сверху действительно напоминает ноль. «Чита. Акция Навального «Умножай на ноль» продолжается», – иронизирует блогер. «На Сахалине бойцы Алекса Навального своими телами собрали цифру «0», – продолжает Меркури.

«Гражданам совершенно не интересен ни Навальный, ни его повестка», – ранее отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД директор Центра политического анализа Павел Данилин.

В дополнение к свидетельствам о малочисленности митингов сторонников Навального Илиас Меркури продемонстрирует фото из Обнинска Калужской области. Здесь на акцию Союза коммунистической молодежи (комсомола КПРФ) вышло три (!) человека. «Обнинск встает с колен», – саркастически отмечает Меркури.