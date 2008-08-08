Жириновский потребовал наказать мужчину, которого он ударил на акции в Москве

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал инцидент с одним из участников несогласованной акции в Москве, назвав его провокатором и потребовав наказать его.

«Он наглец. Я ему говорю: «Ты паспорт покажи, кто ты такой?!» Пытается показать и снова не показывает. То есть провокатор», – сказал Жириновский радиостанции «Говорит Москва».

«Обязательно нужно его наказать, человек вел себя по-хамски и агрессивно, пытался перейти к физическим действиям и угрозам», – добавил политик.

Он пообещал, что займется этим вопросом на следующей неделе.

Напомним, лидер ЛДПР после голосования на выборах мэра Москвы приехал на несогласованную акцию в центре столицы, на которую, по данным МВД, вышли не более 2 тыс. человек. Жириновский ударил обозвавшего его участника акции.