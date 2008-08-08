«Высокоскоростные» выборы в России проходят почти без нарушений, но с обилием фейков

Выборы различного уровня, включая губернаторские, близятся к завершению, а во многих регионах России уже завершились. По оценке наблюдателей и политологов, голосование идет спокойно, нарушений немного. Зато фейковых сообщений о нарушениях не меньше, чем во время голосования на выборах президента.

В воскресенье в 80 регионах России (всего, напомним, в стране 85 субъектов Федерации) проходят 4,7 тыс. выборов различного уровня, в которых могут поучаствовать около 65 млн зарегистрированных избирателей.

В единый день голосования проходят прямые выборы глав 22 регионов, включая мэра Москвы. Еще в четырех регионах депутаты заксобраний должны проголосовать за кандидатуры губернаторов по представлению президента.

Так, законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа уже утвердило Дмитрия Артюхова, который с мая руководил Ямалом в ранге временно исполняющего обязанности. Таким образом, в России появился самый молодой губернатор – Артюхову 30 лет. В Ингушетии депутаты избрали на новый – третий – срок действующего главу республики Юнус-Бека Евкурова. Но в выборах участвуют и много новых лиц – врио губернаторов, назначенных на свои посты совсем недавно.

«В целом компания очень высокоскоростная», – заметила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, подводя итоги подготовки к выборам. «Если по факту, то в выборах принимает участие 40 политических партий и четыре общественных объединения, – указала Памфилова. – Это все самые-самые дееспособные партии... Конкуренция на выборах фактически отражает реальное состояние общественно-политической системы».

За тем, чтобы выборы были не только конкурентными, но транспарентными, т.е. прозрачными и понятными, следят более 120 тысяч наблюдателей, направленных на избирательные участки по всей стране. Около 30 тысяч наблюдателей привлечено только от Общественной палаты, – рассказал газете ВЗГЛЯД Максим Григорьев, замруководителя рабочей группы ОП по мониторингу реализации избирательных прав граждан.

«Серьезных нарушений в ходе единого дня голосования не зафиксировано», – констатировала Элла Памфилова около 16.00 по московскому времени. Исключение, по словам главы ЦИК, составляет ситуация в Бурятии: замглавы одной из участковых избирательных комиссий задержан в Улан-Удэ после доставки бюллетеней для голосования, заполненных в пользу партии «Единая Россия». Чуть ранее Памфилова призвала членов избирательных комиссий оперативнее разоблачать фейковые сообщения о нарушениях на выборах. «Смотрите внимательно: если видите, сразу разбирайтесь и разоблачайте», – обратилась глава ЦИК к коллегам.

Ложные сообщения о нарушениях поступали в течение дня. По оценке Григорьева, поток «фейк-ньюс» – не меньший, чем во время президентских выборов в марте. С одной из подделок наблюдатели столкнулись в Москве. Сообщение о якобы имевшем место вбросе бюллетеней было разоблачено во многом благодаря работе Общественного штаба по наблюдению за выборами под руководством Алексея Венедиктова. Фейковое видео распространялось, «если не ошибаюсь, со ссылкой на «МБХ Медиа» – ресурс Михаила Ходорковского, отмечает Григорьев.

Похожая ситуация имела место и в Хабаровском крае, где за «сенсационную информацию о вбросе» было выдано видео, которое циркулировало еще во время выборов президента. «И ее достоверность еще тогда вызывала вопросы», – отмечает Григорьев. Показательно, что в марте распространение хабаровского фейка шло через то же «МБХ Медиа» Ходорковского.

Подставным оказалось и видео якобы с одного из участков во Владимирской области. По поиску «Вконтакте» можно найти видео-первоисточник, размещенный в 7.20 утра по московскому времени до открытия избирательных участков.

Максим Григорьев также прокомментировал сообщения об организованном подвозе и массовом голосовании военных в Самаре. «Мы связались с руководителем нашей рабочей группы по контролю за выборами Самарской общественной палаты, который изучал эту ситуацию, – рассказал на брифинге член ОП России. – Можно однозначно сказать, что для таких специфических групп как военные, чей формат работы очевидно носит специальный характер, голосование должно организовываться по специальному графику и так, чтобы это было для них удобно. Именно это и было сделано».

В целом же голосование проходит спокойно, констатируют эксперты. Идет процесс «с той традицией интереса, с которой проходят выборы регионального уровня», – отметил в комментарии ТАСС председатель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. Явка в регионах, где уже идет голосование, составляет половину от явки на президентских выборах на это же время. «Это логично: так всегда и происходит на выборах более низкого уровня», – отмечает эксперт.

«Надо учесть, что после яркой федеральной кампании (по выборам президента в марте) эти выборы проходят «на выдохе», – отметила в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. При этом она указала на то, что в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока (данные по которым начали поступать с утра по московскому времени) явка оказалась больше, чем на аналогичных выборах в 2013 году.

«Даже в восточных субъектах РФ можно пока анализировать лишь тенденции, связанные с явкой избирателей. Где-то она немного выше, чем на прошлых выборах, где-то немного ниже. То есть, как принято говорить, показывает разнонаправленные тренды», – заметил политолог Алексей Чеснаков в комментарии ТАСС.

Эксперт также отмечает, что «все-таки чувствуется некоторая усталость граждан после мощной федеральной мартовской кампании». Кроме того, политолог полагает, что власти с самого начала этой кампании подготовки к сентябрьскому единому дню голосованию сделали ставку не на мобилизацию избирателей. «Для властей сейчас важнее продемонстрировать честность и законность выборов, поэтому такое внимание к тому, чтобы не было нарушений во время голосования, – подчеркивает Чеснаков. – В целом можно охарактеризовать и всю агитационную кампанию, и сегодняшний день голосования как нормальные».