«Высокоскоростные» выборы в России проходят почти без нарушений, но с обилием фейков

Взгляд
9 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:12  |  vz.ru
Разделы

Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
Перейти а раздел…

Эрдоган сказал решающее слово по поводу наступления на Идлиб

В Тегеране прошел уже третий саммит президентов России, Ирана и ТурцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Тегеранская встреча в верхах стала уже третьим совещанием «большой ближневосточной тройки» в составе России, Турции и Ирана. Обсуждали сирийское урегулирование и в первую очередь провинцию Идлиб, которую уже бомбит Россия и которую готовится взять под контроль Асад. Судя по всему, Путин, Роухани и Эрдоган смогли найти компромисс. В чем именно он заключается? Подробности...
Перейти а раздел…

Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
Перейти а раздел…

«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Опасный шаг Константинопольского патриарха

Антон Любич, экономист
Условием автокефалии всегда было соборное единомыслие. Сейчас, на фоне накопившихся разногласий, это может спровоцировать полномасштабный церковный раскол во всей полноте Вселенского православия. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев

Зачем серость обучает и дипломирует серость

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Не такая уж беда, когда дипломы получают дурно говорящие на иностранных языках переводчики, а не бездарные нейрохирурги, например. Но если вы думаете, что с нейрохирургами такое вряд ли возможно, вы ошибаетесь: всё к тому идет. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария

Почему народ не тот

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Концепций нравственного и патриотического воспитания россиян порождено столько, что складывается впечатление, будто мы имеем дело не с «великим народом-богоносцем», а с австралийской бандой каторжников. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
    Перейти а раздел…

    Почему Порошенко стал летать эконом-классом?

    Порошенко провоцирует новыми названиями частей ВСУ

    Иосиф Кобзон: Меня можно отправить в могилу, но не вычеркнуть из биографии страны

      Перейти а раздел…

      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
      Подробности...

      Лондон показал подозреваемых в покушении на Скрипалей

      Британская прокуратура наконец «нашла» ответственных за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Утверждается, что это некие Александр Петров и Руслан Боширов
      Подробности...

      Опубликованы фотографии элементов первой советской баллистической ракеты

      Опубликован уникальный исторический фотоальбом о создании первой советской дальнобойной баллистической ракеты. Р-1 была создана в Советском Союзе по образцу ракеты A4 («Фау-2») немецкого конструктора Вернера фон Брауна
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…
        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:«Высокоскоростные» выборы в России проходят почти без нарушений, но с обилием фейков
          Путин высказался о возможных итогах выборов мэра МосквыЖириновский подрался на несанкционированной акции в МосквеПоявились слухи об упразднении министерства обороны ДНРМеждународная спортивная федерация не поверила обвинениям Макларена против россиян
          Элла Памфилова назвала выборы «высокоскоростными»Украинские СМИ опубликовали «страшное пророчество» по КрымуУкраинская «Мотор Сич» начала сертификацию двигателя для поставок в РоссиюОпубликовано видео столкновения машины Додона с грузовиком
          В России появился новый самый молодой губернаторРоссия нанесла новые удары по боевикам в ИдлибеУ мужчины в Казани диагностировали беременностьКурортный Зеленоградск дал новые возможности детям с ограниченными возможностями

          лучший бомбардир


          Российской звезде ЧМ-2018 грозит многолетняя дисквалификация

          как на майдане


          Белорусские болельщики подхватили украинскую кричалку про «москалей»

          «российская угроза»


          Британские СМИ назвали «маршрут вторжения России в Европу»

          «по непонятным причинам»


          Российские пограничники удивились отсутствию украинских рыбаков в Азовском море

          2Б25 «Галл»


          В США российский миномет прозвали «тихой смертью»

          просят о бдительности


          В английском городе Барнсли произошел «серьезный инцидент»

          перешли черту


          На Украине заявили о «пробитом дне позора»

          космическое право


          Названа причина отказа российских космонавтов на МКС слушаться американского командира

          дело скрипалей


          Игорь Мальцев: Наглость против позорища. Кто кого сборет?

          Дело феминистки калугиной


          Ирина Алкснис: В данный момент наше государство ломает вековые стереотипы

          «результативная магия»


          Андрей Бабицкий: Оснований зубоскалить из-за банальностей коуча Тони Робинсона не так уж много

          на ваш взгляд


          Как вы относитесь к решению руководства СССР о вводе войск в Чехословакию?

          «Высокоскоростные» выборы в России проходят почти без нарушений, но с обилием фейков

             9 сентября 2018, 17:22
          Фото: Данил Айкин/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Выборы различного уровня, включая губернаторские, близятся к завершению, а во многих регионах России уже завершились. По оценке наблюдателей и политологов, голосование идет спокойно, нарушений немного. Зато фейковых сообщений о нарушениях не меньше, чем во время голосования на выборах президента.

          В воскресенье в 80 регионах России (всего, напомним, в стране 85 субъектов Федерации) проходят 4,7 тыс. выборов различного уровня, в которых могут поучаствовать около 65 млн зарегистрированных избирателей.

          В единый день голосования проходят прямые выборы глав 22 регионов, включая мэра Москвы. Еще в четырех регионах депутаты заксобраний должны проголосовать за кандидатуры губернаторов по представлению президента.

          Так, законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа уже утвердило Дмитрия Артюхова, который с мая руководил Ямалом в ранге временно исполняющего обязанности. Таким образом, в России появился самый молодой губернатор – Артюхову 30 лет. В Ингушетии депутаты избрали на новый – третий – срок действующего главу республики Юнус-Бека Евкурова. Но в выборах участвуют и много новых лиц – врио губернаторов, назначенных на свои посты совсем недавно.

          «В целом компания очень высокоскоростная», – заметила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, подводя итоги подготовки к выборам. «Если по факту, то в выборах принимает участие 40 политических партий и четыре общественных объединения, – указала Памфилова. – Это все самые-самые дееспособные партии... Конкуренция на выборах фактически отражает реальное состояние общественно-политической системы».

          За тем, чтобы выборы были не только конкурентными, но транспарентными, т.е. прозрачными и понятными, следят более 120 тысяч наблюдателей, направленных на избирательные участки по всей стране. Около 30 тысяч наблюдателей привлечено только от Общественной палаты, – рассказал газете ВЗГЛЯД Максим Григорьев, замруководителя рабочей группы ОП по мониторингу реализации избирательных прав граждан.

          «Серьезных нарушений в ходе единого дня голосования не зафиксировано», – констатировала Элла Памфилова около 16.00 по московскому времени. Исключение, по словам главы ЦИК, составляет ситуация в Бурятии: замглавы одной из участковых избирательных комиссий задержан в Улан-Удэ после доставки бюллетеней для голосования, заполненных в пользу партии «Единая Россия». Чуть ранее Памфилова призвала членов избирательных комиссий оперативнее разоблачать фейковые сообщения о нарушениях на выборах. «Смотрите внимательно: если видите, сразу разбирайтесь и разоблачайте», – обратилась глава ЦИК к коллегам.

          Ложные сообщения о нарушениях поступали в течение дня. По оценке Григорьева, поток «фейк-ньюс» – не меньший, чем во время президентских выборов в марте. С одной из подделок наблюдатели столкнулись в Москве. Сообщение о якобы имевшем место вбросе бюллетеней было разоблачено во многом благодаря работе Общественного штаба по наблюдению за выборами под руководством Алексея Венедиктова. Фейковое видео распространялось, «если не ошибаюсь, со ссылкой на «МБХ Медиа» – ресурс Михаила Ходорковского, отмечает Григорьев.

          Похожая ситуация имела место и в Хабаровском крае, где за «сенсационную информацию о вбросе» было выдано видео, которое циркулировало еще во время выборов президента. «И ее достоверность еще тогда вызывала вопросы», – отмечает Григорьев. Показательно, что в марте распространение хабаровского фейка шло через то же «МБХ Медиа» Ходорковского.

          Подставным оказалось и видео якобы с одного из участков во Владимирской области. По поиску «Вконтакте» можно найти видео-первоисточник, размещенный в 7.20 утра по московскому времени до открытия избирательных участков.

          Максим Григорьев также прокомментировал сообщения об организованном подвозе и массовом голосовании военных в Самаре. «Мы связались с руководителем нашей рабочей группы по контролю за выборами Самарской общественной палаты, который изучал эту ситуацию, – рассказал на брифинге член ОП России. – Можно однозначно сказать, что для таких специфических групп как военные, чей формат работы очевидно носит специальный характер, голосование должно организовываться по специальному графику и так, чтобы это было для них удобно. Именно это и было сделано».

          В целом же голосование проходит спокойно, констатируют эксперты. Идет процесс «с той традицией интереса, с которой проходят выборы регионального уровня», – отметил в комментарии ТАСС председатель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. Явка в регионах, где уже идет голосование, составляет половину от явки на президентских выборах на это же время. «Это логично: так всегда и происходит на выборах более низкого уровня», – отмечает эксперт.

          «Надо учесть, что после яркой федеральной кампании (по выборам президента в марте) эти выборы проходят «на выдохе», – отметила в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. При этом она указала на то, что в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока (данные по которым начали поступать с утра по московскому времени) явка оказалась больше, чем на аналогичных выборах в 2013 году.

          «Даже в восточных субъектах РФ можно пока анализировать лишь тенденции, связанные с явкой избирателей. Где-то она немного выше, чем на прошлых выборах, где-то немного ниже. То есть, как принято говорить, показывает разнонаправленные тренды», – заметил политолог Алексей Чеснаков в комментарии ТАСС.

          Эксперт также отмечает, что «все-таки чувствуется некоторая усталость граждан после мощной федеральной мартовской кампании». Кроме того, политолог полагает, что власти с самого начала этой кампании подготовки к сентябрьскому единому дню голосованию сделали ставку не на мобилизацию избирателей. «Для властей сейчас важнее продемонстрировать честность и законность выборов, поэтому такое внимание к тому, чтобы не было нарушений во время голосования, – подчеркивает Чеснаков. – В целом можно охарактеризовать и всю агитационную кампанию, и сегодняшний день голосования как нормальные».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............