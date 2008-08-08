Единый день голосования начался в России

На Чукотке открылись избирательные участки в единый день голосования, хотя по времени Москвы еще даже не закончился день тишины.

В воскресенье в 8.00 по местному времени (23.00 субботы мск) избирательные участки окрылись на Чукотке в трех муниципальных районах и четырех городских округах. В регионе проходит семь избирательных кампаний, включая выборы губернатора, передает ТАСС.

За пост главы региона борются действующий губернатор Роман Копин («Единая Россия»), Владимир Гальцов (КПРФ), Елена Половодова («Справедливая Россия») и Юлия Бутакова (ЛДПР).

8 сентября в России наступил день тишины – предвыборная агитация в преддверии единого дня голосования была запрещена.

В единый день голосования 9 сентября в 80 регионах страны пройдет более 4,7 тыс. выборов разного уровня.