День тишины наступил перед единым днем голосования

В России наступил день тишины – предвыборная агитация в преддверии единого дня голосования запрещена.

На каждой из территорий, где состоятся выборы, день тишины начинается в полночь по местному времени. Для восточных регионов день тишины наступил за девять часов до запрета на агитацию в Москве, передает РИА «Новости».

В день тишины останутся только печатные агитационные материалы на стационарных объектах и агитация на билбордах. При этом агитационные материалы должны находится на расстоянии как минимум 50 м от здания, где расположено помещение для голосования.

Кроме того, на оставшихся агитационных материалах должны быть выходные данные.

В единый день голосования 9 сентября в 80 регионах страны пройдет более 4,7 тыс. выборов разного уровня.