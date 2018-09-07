Памфилова оценила избирательную кампанию перед единым днем голосования

Избирательная кампания перед единым днем голосования 9 сентября проходит спокойнее, чем предыдущие, члены избиркомов хорошо подготовлены, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«По сравнению с предыдущими кампаниями (эта) проходит довольно спокойно», – сказала она, передает ТАСС.

Памфилова отметила, что ЦИК получает «очень мало жалоб и обращений», и добавила, что в целом избирательная система готова к выборам.

Она подчеркнула, что ЦИК провел большую работу по профилактике и недопущению возможных нарушений. «Надеюсь, что неплохо подготовили, подучили членов избирательных комиссий всех уровней, видеонаблюдение будет в большинстве регионов. Надеюсь, все эти меры позволят выборы провести достойно», – резюмировала она.

Ранее также сообщалось, что число жалоб на избирательные комиссии в нынешней региональной кампании снизилось, участники выборов теперь больше жалуются друг на друга.

В единый день голосования 9 сентября в 80 регионах страны пройдет более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены порядка 65 млн человек. Прямые выборы губернаторов состоятся в 22 субъектах, также пройдут непрямые выборы глав четырех регионов – их изберут депутаты заксобраний по представлению президента. В 16 субъектах состоятся выборы депутатов заксобраний, в 12 – выборы городских дум областных центров. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах и множество муниципальных выборов.