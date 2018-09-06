НОМ сообщил о снижении числа жалоб на избиркомы

Число жалоб на избирательные комиссии в нынешней региональной кампании снизилось, участники выборов теперь больше жалуются друг на друга, сообщил федеральный координатор ассоциации «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) Роман Коломойцев.

«В принципе, отличительная особенность этой кампании, что впервые количество жалоб на действия избирательных комиссий резко снизилось, а в основном жалобы начинают поступать друг на друга – участники процесса между собой ведут спор», – сказал Коломойцев, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что с этой точки зрения «самым ярким регионом» в Центральном федеральном округе стала Ярославская область.

Кроме того, ассоциация независимых наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) зафиксировала 280 сообщений о возможных нарушениях в ходе нынешней избирательной кампании.

Как отметила сопредседатель движения «Россия выбирает» Елена Бабченкова, четверть от общего количества сообщений о возможных нарушениях приходится на Центральный федеральный округ. Лидерами по числу сообщений о нарушениях, согласно приведенным данным, стали Москва, Ивановская и Самарская области.

Так, 43 сообщения о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании поступило из Москвы, столько же из Ивановской области. «В 20 случаях (в Москве) проблема была решена, в 11 случаях сообщения оказались недостоверными», – сказала она, добавив, что 25 сообщений о возможных нарушениях в столице касались предвыборной агитации.

Из Московской области, как уточнила Бабченкова, наблюдатели НОМ получили 16 сообщений о возможных нарушениях, большинство из них касалось применения административного ресурса и незаконной агитации.

«Если говорить о цифрах по всей стране, то в 65 случаях (нарушений) проблема была решена, 84 сообщения считаются фейком», – добавила Бабченкова, передает ТАСС.

Так, рассказала Бабченкова, накануне было получено сообщение от жительницы столицы, которая пожаловалась на принуждение к голосованию на выборах 9 сентября со стороны работодателя. Сигнал подтвердился и был отработан в течение суток. «С автором сообщения связался Мосгоризбирком, были проведены разъяснительные беседы Мы надеемся, что виновные будут наказаны по всей строгости закона», – прокомментировала ситуацию координатор НОМ.

Она также сообщила, что НОМ совместно с Общественным штабом по наблюдению за выборами мэра Москвы обеспечит усиленный контроль за голосованием на экстерриториальных избирательных участках.

Кроме того, как отметил Коломойцев, наблюдатели будут уделять больше внимания тем избирательных участкам, где нет видеокамер. «Там, где есть видеокамеры, количество нарушений резко снизилось. Там, где видеокамер нет, мы будем усиливать количество наблюдателей, будем больше отслеживать информацию по этому участку», – отметил он.

По словам Бабченковой, НОМ положительно оценивает работу столичных властей по информированию граждан о едином дне голосования 9 сентября. «В сентябре 2016 Москву критиковали за недостаточное информирование о выборах, а сейчас в столице одна из лучших компаний по информированию, в том числе с использованием современных технологий», – сказала координатор НОМ.

Инициатива открыть экстерриториальные избирательные участки в ближайших к Москве регионах (в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях) также получила положительную оценку НОМ. На данный момент для голосования на «дачных» участках зарегистрировано порядка 98 тыс. избирателей из Москвы.

В единый день голосования пройдут прямые выборы губернаторов в 22 субъектах РФ и непрямые выборы глав четырех регионов: их изберут депутаты заксобраний по представлению президента. В 16 субъектах состоятся выборы депутатов заксобраний, в 12 – выборы городских дум областных центров. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах и множество муниципальных выборов.