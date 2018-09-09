Элла Памфилова назвала выборы «высокоскоростными»

«Говорить о том, что кампания не конкурентная, я считаю – это просто противоречить фактам», – подчеркнула глава Центризбиркома Элла Памфилова, выступая в пятницу на заседании комиссии ЦИК.

«В целом кампания очень высокоскоростная», – цитирует ТАСС заявление председателя ЦИК Эллы Памфиловой. В воскресенье в России проходит единый день голосования – в 80 регионах страны пройдет более 4,7 тыс. выборов разного уровня. В списки избирателей включены около 65 млн человек.

«Если по факту, то в выборах принимает участие 44 избирательных объединения, в том числе 40 политических партий и 4 общественные объединения, – указала Памфилова. – Это все самые-самые дееспособные партии. Они все принимают участие в выборах». Глава ЦИК назвала противоречащей фактам утверждения о том, что избирательная кампания не была конкурентной. Эта конкуренция на выборах фактически отражает реальное состояние общественно-политической системы, – добавила Памфилова.