Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в пансионате в Николаевской области

Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.0 комментариев
Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.0 комментариев
Время идет, но украинские политики соблюдают «традиции», установленные более чем 100 лет назад – лизать сапоги западным покровителям, нести ахинею и изолировать политических оппонентов.4 комментария
Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.5 комментариев
Советник главы ДНР Кимаковский сообщил об уходе ВСУ с позиций на одном из ключевых укрепрайонов в Красногоровке
Кимаковский отметил, что отступление вооруженных сил Украины произошло «на одном из наиболее крупных и важных укрепрайонов». Он сообщил, что давление на Красногоровку шло по нескольким направлениям, передает ТАСС.
Напомним, российские силы прорвали оборону ВСУ и ворвались в Красногоровку.
Видео уничтожения антенны в Часовом Яре опубликовано в Telegram-канале RT. Предположительно, удар был нанесен беспилотником.
Ранее российские военные уничтожили ракетой телевышку с антенной ВСУ в Харькове.
Представитель Пентагона Райдер заявил о «незначительном присутствии» военных советников США на Украине
Райдер заверил, что США не собираются участвовать в боях на Украине. При этом США понимают риски, которые несет присутствие американских советников на Украине, заверил он. По словам Райдера, Вашингтон принимает меры для их безопасности, передает РИА «Новости».
Он также сообщил, что американские военные «не проводят подготовку местных сил внутри Украины». Райдер пояснил, что у США есть «незначительное присутствие в офисе оборонного сотрудничества посольства». Он утверждает, что речь идет о «небольшом количестве советников». США пока не приняли решения об увеличении их числа.
Райдер сказал, что США уже начали процесс передачи Украине вооружений из последнего пакета помощи, часть из них прибудет в течение дней, «если не раньше».
Напомним, президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом пакет законопроектов, предполагающий в том числе оказание военной помощи Киеву.
ВС России эвакуировали из Красногоровки штурмовавший опорник танк «Царь мангал»
Военные называют танк «Фердинандом». Он выдвинулся на штурм опорника, но наехал на мину. Экипаж эвакуировался, а затем смог забрать и вывезти с поля боя боевую машину, пишут «Известия».
Между тем военкоры сообщают, что штурм российскими войсками Красногоровки продолжается, идут ожесточенные бои.
Ранее стало известно, что ВС России прорвали оборону ВСУ между Донецком и Марьинкой и ворвались в Красногоровку. Военный аналитик объяснил стратегическое значение Красногоровки в ДНР.
Лебедев: ВС России нанесли удар по станции в Балаклее во время выгрузки сил ВСУ
По его словам, в четверг на ж/д станцию Балаклеи приехал поезд с личным составом ВСУ, начал разгружаться и попал под ракетную атаку ВС России. Количество погибших и раненых неизвестно, передает РИА «Новости».
Также, по информации Лебедева, в четверг вечером нанесли удар по ж/д станции в поселке Удачное в ДНР, сорвав ротацию и подвоз боекомплектов.
При атаке на вокзал в городе Смела Черкасской области во время прибытия военного состава произошел взрыв, также под удар попала станция в пгт Боровая в Харьковской области, подробности пока неизвестны.
Ранее ВС России поразили завод БПЛА и военный эшелон в Харьковской области.
Политолог Скачко: США могли передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по территории России
«Офис Зеленского склонен хвастать своими достижениями по выпрашиванию у Запада оружия. Однако не стоит удивляться тому факту, что в случае с ATACMS в Киеве просили о секретности», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он связывает это с тем, что украинское руководство совместно с американскими чиновниками и инструкторами разрабатывали план действий ВСУ. Собеседник в этой связи напомнил о визите Виктории Нуланд на Украину в конце января этого года. Она тогда заявляла, что Россию «ждут приятные сюрпризы».
«Под этими самыми «сюрпризами», вероятно, подразумевались удары по территории РФ – по промышленной и социальной инфраструктуре. Целью мог стать и Крымский мост, ведь руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) неоднократно говорил о намерении уничтожить его. Для реализации задуманного Киеву необходимо соответствующее вооружение. Я думаю, что тогда и было решено выдать ATACMS», – допускает Скачко.
Он подчеркнул: если на Западе обсуждается передача ВСУ какого-либо вооружения, это почти наверняка означает, что оно уже на Украине и, скорее всего, используется. Вместе с тем Белый дом пытается снять с себя всяческую ответственность и заявляет, что ATACMS будут использованы «в пределах суверенной украинской территории». «Таким образом, во-первых, американские чиновники перестраховываются, дабы избежать ответных действий со стороны Москвы. Во-вторых, они строят из себя «демократов», а также пытаются убедить мир в том, что ВСУ ведут войну по всем правилам. Но за этим скрывается их убежденность в том, что в борьбе против России все средства хороши», – уточнил политолог.
При этом заявления, которые тиражирует западная пресса о неудачах украинской армии и возможных будущих территориальных потерях Украины, и военная помощь Киеву вполне укладываются в общую картинку. «Одной рукой США «подстилают соломку» на случай поражения, которое неизбежно, а с другой – стараются каким-то образом спасти ситуацию, полагаясь на авось», – пояснил Скачко.
Ранее стало известно, что США в марте тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников. Позднее эту информацию подтвердил представитель Пентагона Гаррон Гарн. По его словам, о поставках не объявляли ранее по просьбе Киева.
«В феврале президент дал указание своей команде предоставить Украине значительное количество ракет ATACMS для использования на суверенной территории Украины. Эта отправка началась в марте», – заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Точное количество переданных ракет он не указал. Официально передача ATACMS должна состояться только в рамках недавно подписанного американским президентом Джо Байденом пакета помощи на 61 млрд долларов.
При этом, по информации агентства, украинская армия уже успела применить их для атаки по российским военным. По словам источника, это произошло ранним утром 17 апреля. Издание Politico утверждает, что ATACMS применялись украинскими военнослужащими уже дважды – якобы еще один удар был нанесен «совсем недавно» к востоку от Бердянска Запорожской области.
В Пентагоне заявили, что передали Украине ракеты ATACMS повышенной дальности для использования «в пределах суверенной украинской территории». «И это все на фоне назойливых попыток англосаксов и киевского режима обманом втянуть мировое сообщество в некие конференции по «формуле Зеленского», – прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS «исподтишка» невозможно оправдать. По его словам, это усиливает угрозу безопасности Крыма и других регионов России. Посол назвал циничными заявления американской стороны о том, что украинские военные якобы пообещали не применять ATACMS для ударов по российской территории.
«Кого должна успокоить такая ложь? Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников?» – отметил он. Дипломат напомнил, что ВС РФ уже сбили несколько ракет ATACMS и продолжат это делать.
«Так называемый народный ВПК уже работает вовсю, Минобороны не успевает за предложениями отследить, которые предлагают люди, занятые в этой сфере. Каждый день рождаются новые предложения», – рассказал глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.
Путин подчеркнул, что успех на поле боя напрямую связан с эффективностью и скоростью решения технологических задач.
В феврале министр обороны Сергей Шойгу рассказывал о появлении в России «народного военно-промышленного комплекса» – россияне самостоятельно начали осваивать производство военной техники для нужд СВО.
По его словам, Abrams отвели с первой линии из-за изменения характера войны, бронетехника за миллионы долларов становится легкой добычей беспилотника за несколько тысяч, передает ТАСС.
Бужанский отметил, что беспилотники позволяют России легко обнаруживать и уничтожать танки Abrams на поле боя.
По его словам, в данный момент ВСУ сейчас ищут новые способы противодействия российским беспилотникам.
Ранее Associated Press рассказала, что ВСУ вывели танки Abrams с линии фронта из-за российских беспилотников.
До этого газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.
Военный эксперт Бартош: Российские дроны не единственная причина отвода ВСУ танков Abrams
«Российские дроны стали серьезной угрозой для бронетехники противника. Если говорить о танках Abrams, то больше всего проблем им создают «Ланцеты». За время спецоперации они продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с бронированными целями. Так как аппарат работает в паре с дроном-разведчиком, беспилотник способен сначала выявить цель, а затем нанести удар аккурат в уязвимое место танка», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.
Впрочем, по мнению собеседника, российские дроны хотя и являются основной причиной отвода Abrams, есть еще несколько немаловажных аспектов. Эксперт допускает, что решение было принято также из-за складывающегося не в пользу ВСУ положения на поле боя. «В Вашингтоне начинают понимать, что украинская армия терпит поражение, поэтому использование Abrams становится нерациональным. Пентагон попросту опасается, что кадры с горящей американской техникой, которую они представляют как неуязвимую, нанесет существенный ущерб коммерческим интересам США», – уточнил Бартош.
Кроме того, ВСУ могут на время спрятать танки в расчете на то, что ими можно будет воспользоваться при отражении полномасштабного наступления ВС России, добавил спикер. По словам Бартоша, противник опасается продвижения российских военных в районе Одессы и Харькова. «Однако если события будут развиваться по этому сценарию, Abrams вряд ли помогут ВСУ. Как показали предыдущие месяцы, мы успешно уничтожаем эту технику», – подчеркнул военный эксперт.
Существует и третья причина отвода танков. Собеседник не исключает, что в Пентагоне решили продумать более надежную систему защиты от дронов. «Установить ее в полевых условиях на Abrams сложно, поэтому, возможно, бронетехнику оснастят дополнительной защитой где-то в тылу», – пояснил он. При этом ранее противник не прибегал к сооружению тех навесов, которые российские танкисты делают для наших танков. Бартош напоминает, что до определенного момента на Западе высмеивали наши конструкции, получившие прозвище «мангал».
«Возможно, эффективность дронов против бронетехники заставила их изменить мнение по этому вопросу. Если раньше они считали защитные конструкции малоэффективным средством и не хотели демонстрировать свою слабость перед возможными атаками беспилотников, то теперь они начнут копировать российский опыт», – считает аналитик.
Ранее стало известно, что ВСУ отвели от линии соприкосновения предоставленные США танки Abrams. По информации Associated Press, одной из причин такого решения стала возросшая возможность российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать эту технику. AP отмечает, что на брифинге 25 апреля высокопоставленный представитель Пентагона заявил – распространение беспилотников в зоне боевых действий на Украине означает, что «нет открытой местности, по которой вы могли бы просто проехать, не опасаясь быть обнаруженными».
Зампредседателя американского Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди подтвердил отвод Abrams от линии соприкосновения, добавив, что США вместе с украинской стороной будут работать над тем, чтобы изменить тактику.
Позднее в Киеве также признались в выводе Abrams с поля боя. Как заявил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский, украинские военные перестали использовать на передовой американские танки из-за уязвимости перед российскими беспилотниками. «Изменился характер войны, бронетехника ценой в миллионы становится легкой добычей дрона за несколько тысяч долларов, это очевидно», – отметил он.
До этого газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.
По словам Гросси, ситуация, как показывает опыт, «может резко измениться в худшую сторону в любую минуту», передает ТАСС.
В понедельник специалисты МАГАТЭ посетили тренажерный центр Запорожской АЭС. Сообщается, что они не смогли осмотреть крышу, но представитель тренажерного центра сообщил, что та не повреждена. «Он добавил, что для сотрудников это тем не менее стало стрессом и пугающим опытом», – заявил Гросси.
В начале апреля тренажерный центр ЗАЭС подвергался атаке беспилотника ВСУ. 18 апреля ВСУ повторно атаковали тренажер реакторного зала Запорожской АЭС.
Женщина сообщила, что повестку сыну вручили на улице, «документы никто не смотрел». Когда тот указал на свой возраст, ему, по словам матери, ответили: «Что уже сделаешь? Нужно явиться», – передает ТАСС.
Через несколько дней работники военкомата встретили его по пути в местное отделение полиции, где он написал на них заявление. Мать рассказала, что «забрали телефон, удалили все снимаемые видео», также у молодого человека отобрали документы и почти все деньги, которые он имел при себе.
Женщина сообщила, что ее сына «силой зажали в угол и сделали фото, которое затем использовали для военного билета», ему «угрожали автоматом». По ее словам, «адекватного осмотра» не было, но в документах записали, что молодой человек «здоров».
Выйдя на связь, сам он рассказал, что его подразделению дают 35 дней на обучение, а затем отправят в зону боевых действий.
Пресс-секретарь местного управления полиции Зарина Маевская подтвердила, что в соответствии с приказом ТЦК в Тульчине «сын заявительницы призван и направлен в одну из воинских частей для прохождения службы».
Напомним, на Украине указом президента Владимира Зеленского был снижен возраст мобилизации с 27 до 25 лет.
Марочко: Силы России уничтожили украинскую ДРГ, работавшую у границ Белгородской области
По его словам, агентура доложила о расположении диверсантов, которые работали вдоль границы Белгородской области, в здании учебного заведения Кирилловки Чугуевского района Харьковской области, передает ТАСС
После уточнения информации был нанесен удар, уничтожены не только украинские диверсанты, но и иностранные инструкторы и наемники.
Ранее ВС России уничтожили антенну ВСУ на вышке в Часовом Яре.
Подполье: Удар зафиксирован в Черниговской области, где скапливались ВСУ
По его словам, удары наносились возле границы с Брянской областью, где ВСУ скапливали силы и средства в надежде вторгнуться со стороны Чернигова, передает РИА «Новости».
По его словам, в Черниговской области взрывы еще зафиксированы в Семеновском районе, а также в населенных пунктах Заречье и Гремяч.
Ранее подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Балаклее.
Пленный рассказал о приказах командиров ВСУ отказываться от врачебного освидетельствования
По словам Шурыгина, он хотел пройти военно-врачебную комиссию, чтобы отказаться воевать, но командиры сказали, что, если он не выйдет на боевые, на него заведут уголовное дело, передает ТАСС.
Также пленный, служивший в 142-й пехотной бригаде ВСУ, раскритиковал свое командование, заявив, что украинские командиры – балаболы, рассказывавшие, что ВСУ – одна дружная семья, а в итоге потерявшие их роту. Украинец подчеркнул, что полностью разочарован в командирах своей бригады.
Ранее военнопленный ВСУ рассказал, что многим солдатам в зоне СВО за 50 лет.
Представитель Белого дома Кирби сообщил о планах США передать Украине вооружения из Польши
Кирби отметил, что «есть позиции, которые могут быть переданы очень быстро», поскольку «довольно много вооружений» США «находятся в Польше», передает ТАСС.
При этом передача «других вооружений» потребует «больше времени», сообщил координатор по стратегическим коммуникациям.
Напомним, представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США уже начали процесс передачи Украине вооружений из последнего пакета помощи, часть из них прибудет в течение дней, «если не раньше».