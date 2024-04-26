Подозреваемых в подготовке терактов в Волгоградской области подростков арестовали

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд отправил двух 17-летних подозреваемых на два месяца под арест, указало ведомство на своем сайте.

Там отметили, что дело расследуется по статье «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической».

По версии следствия, подозреваемые вступили в запрещенную проукраинскую террористическую организацию, ее основной идеологией является расовое и религиозное превосходство.

Они по указанию украинских кураторов повреждали машины граждан, в том числе автомобили с символикой поддержки СВО.

Также они готовили крупные теракты в регионе, в том числе в местах массового скопления людей. Они самостоятельно изготовили взрывчатку и провели ее предварительные испытания.

При обысках у них нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, самодельные бомбы с поражающими элементами и пиротехническую смесь.

Напомним, в пятницу ФСБ задержала двух готовивших теракты 17-летних неонацистов в Волгоградской области. Сотрудники спецслужбы нашли у этих сторонников террористической организации National-Socialism/White Power (NS/WP) (признана экстремистской, запрещена в России) список расценок на диверсии.

Вознаграждение за разведку стратегического объекта в списке предполагалось от 100 долларов, за слежку – от 100 долларов, за диверсию на железной дороге или ЛЭП – от 500 долларов, за поджог релейного шкафа – от 200 долларов, за поджог военкомата – от 1 тыс. долларов.