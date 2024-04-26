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Российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе прекратил работу
Российско-турецкий мониторинговый центр в Агдамском районе (Карабахский регион Азербайджана) прекратил деятельность, сообщило азербайджанское минобороны.
В пятницу прошла торжественная церемония с закрытия центра, сообщили в ведомстве «Интерфаксу».
Напомним, центр создали согласно трехстороннему заявлению, заключенному между Россией, Арменией и Азербайджаном.