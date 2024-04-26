Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.0 комментариев
МИД Китая возложил на НАТО прямую ответственность за кризис на Украине
НАТО несет прямую ответственность за украинский кризис, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
По его словам, НАТО несет ответственность за кризис на Украине и должно задуматься о своей роли, перестать перекладывать вину и эффективно предпринять практические действия для политического урегулирования кризиса, передает ТАСС.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что военные Североатлантического альянса вплотную приблизились к российским границам, это создает дополнительные угрозы военной безопасности.