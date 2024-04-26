Шойгу: НАТО угрожает военной безопасности России, приближаясь к границам

Tекст: Александра Юдина

По его словам, НАТО создает дополнительные угрозы военной безопасности, что в очередной раз доказывает, что нельзя «верить западникам», передает ТАСС.

Шойгу отметил, что международная обстановка в целом имеет тенденцию к обострению из-за стремления США и их союзников любыми способами «сохранить глобальное доминирование» и «навязать свой диктат независимым странам».

Министр подчеркнул, что Россия не имеет и никогда не имела планов нападать на страны НАТО, страна просто защищает интересы своих людей на исторических территориях.

Он также заверил, что Москва всегда прилагала «максимум усилий для сохранения стратегической стабильности и баланса сил в мире».

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае столкновения с Россией Североатлантический альянс нанесет первый удар по территории Белоруссии, поскольку республика разместила у себя ядерное оружие России.