Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).5 комментариев
Лукашенко предрек первый удар НАТО по Белоруссии
Лукашенко: Первый удар НАТО будет нанесен по Белоруссии
В случае столкновения с Россией Североатлантический альянс нанесет первый удар по территории Белоруссии, поскольку республика разместила у себя ядерное оружие России, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.
«Мы будем подвергнуты первому удару, если произойдет столкновение», – передает ТАСС слова Лукашенко, отметив, что Запад в свое время упрекал Белоруссию за это решение.
Также глава Белоруссии заявил, что если Россия в ответ на угрозы Запада применит весь арсенал имеющихся у нее средств обороны, то в мире настанет апокалипсис.
С прошлого года, отметил Лукашенко, в разы увеличилась интенсивность разведывательной авиации ОВС НАТО у границ Белоруссии. Это в среднем 40-50 самолетовылетов в неделю, уточнил он.
Также Лукашенко отметил, что западные страны непрерывно ведут воздушную и космическую разведку на восточном направлении Белоруссии, в ход идет практически весь арсенал средств, включая беспилотники и разведывательные самолеты.
Кроме того, Лукашенко заявил, что на фронте сейчас сложилась самая удобная ситуация для заключения мирного договора с Украиной.