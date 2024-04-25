Лукашенко предрек первый удар НАТО по Белоруссии

Лукашенко: Первый удар НАТО будет нанесен по Белоруссии

Tекст: Ольга Никитина

«Мы будем подвергнуты первому удару, если произойдет столкновение», – передает ТАСС слова Лукашенко, отметив, что Запад в свое время упрекал Белоруссию за это решение.

Также глава Белоруссии заявил, что если Россия в ответ на угрозы Запада применит весь арсенал имеющихся у нее средств обороны, то в мире настанет апокалипсис.

С прошлого года, отметил Лукашенко, в разы увеличилась интенсивность разведывательной авиации ОВС НАТО у границ Белоруссии. Это в среднем 40-50 самолетовылетов в неделю, уточнил он.

Также Лукашенко отметил, что западные страны непрерывно ведут воздушную и космическую разведку на восточном направлении Белоруссии, в ход идет практически весь арсенал средств, включая беспилотники и разведывательные самолеты.

Кроме того, Лукашенко заявил, что на фронте сейчас сложилась самая удобная ситуация для заключения мирного договора с Украиной.