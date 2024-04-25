Лукашенко заявил о самой удобной ситуации для заключения мира с Украиной

Tекст: Елизавета Шишкова

По словам главы республики, российские войска освободили несколько населенных пунктов на Украине, однако «очень медленное продвижение».

«Образовался, как у нас в народе говорят, некий цугцванг. Ни они, украинцы, ни россияне. Да, движение есть, но не то движение, которое хотелось бы. Патовая ситуация», – передает его слова ТАСС.

В такой ситуации, считает Лукашенко, сторонам конфликта было бы наиболее удобно заключить мирный договор.

При этом «формула мира» украинского президента Владимира Зеленского нереалистична и радикальна. Лукашенко подчеркнул, что Россия не уйдет из Крыма и не оставит новые территории.

В случае если Украина не пойдет на переговоры, она утратит свою государственность и перестанет существовать.

«Украине сегодня нужен мир, свидетельством тому является бегство более-менее здоровых, здравых украинцев из страны, чтобы не попасть на фронт», – отметил Лукашенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин констатировал готовность России к мирному решению на Украине, об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.