Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).5 комментариев
Лукашенко заявил о самой удобной ситуации для заключения мира с Украиной
На фронте сейчас сложилась самая удобная ситуация для заключения мирного договора с Украиной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании.
По словам главы республики, российские войска освободили несколько населенных пунктов на Украине, однако «очень медленное продвижение».
«Образовался, как у нас в народе говорят, некий цугцванг. Ни они, украинцы, ни россияне. Да, движение есть, но не то движение, которое хотелось бы. Патовая ситуация», – передает его слова ТАСС.
В такой ситуации, считает Лукашенко, сторонам конфликта было бы наиболее удобно заключить мирный договор.
При этом «формула мира» украинского президента Владимира Зеленского нереалистична и радикальна. Лукашенко подчеркнул, что Россия не уйдет из Крыма и не оставит новые территории.
В случае если Украина не пойдет на переговоры, она утратит свою государственность и перестанет существовать.
«Украине сегодня нужен мир, свидетельством тому является бегство более-менее здоровых, здравых украинцев из страны, чтобы не попасть на фронт», – отметил Лукашенко.
Ранее президент РФ Владимир Путин констатировал готовность России к мирному решению на Украине, об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.