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ФОМ: Путину доверяют 79% опрошенных россиян
Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину снизился на 3 п. п. и составляет 79%, при этом 80% респондентов считают, что он работает хорошо, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение».
Опрос проводился 19-21 апреля среди 1,5 тыс. россиян.
«О доверии Владимиру Путину заявили 79% россиян (минус 3 п. п. за неделю). Также большинство населения (80% – минус 3 п. п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», – передает ТАСС сообщение соцслужбы.
Положительную оценку работы правительства дали 55% участников опроса (минус 4 п. п.), а о том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 55% опрошенных (минус 5 п. п.).
Уровень поддержки «Единой России» составил 46% (минус 8 п. п.), КПРФ – 8% (плюс 2 п. п.), ЛДПР – 8% (без изменений), «Справедливой России – За правду» – 3% (плюс 1 п. п.), «Новых людей» – 4% (плюс 1 п. п.).