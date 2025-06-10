Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и, особенно, папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».0 комментариев
Академик Чубарьян и профессор Столяренко удостоены Госпремии России
Академик РАН Александр Чубарьян и главный врач Центра диагностики и хирургии заднего отдела глаза, офтальмолог-хирург Георгий Столяренко удостоены Госпремии за выдающиеся достижения в гуманитарной сфере, следует из указа президента России Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин своим указом отметил выдающиеся достижения историка, академика РАН Александра Чубарьяна в гуманитарной деятельности, передает ТАСС.
Госпремией за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности в 2024 году награжден офтальмолог-хирург Георгий Столяренко.
Александр Чубарьян – крупный специалист по истории России и Европы XX века. Он является одним из авторов фундаментальной «Всемирной истории» и инициаторов издания аналогичного многотомника в наши дни. Академик внес колоссальный вклад в создание единого школьного учебника по истории. В новой России Чубарьян продолжил активную работу по защите исторической правды, в том числе за рубежом.
Георгий Столяренко бесплатно оказывает медпомощь пострадавшим от терактов и военных действий, в том числе раненым бойцам СВО и детям Донбасса. В своей клинике в Москве Столяренко провел около 190 высокотехнологичных операций для сохранения зрения российским военным и детям Донбасса.
Академик Чубарьян в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал о важности ухода от европоцентризма в современном учебнике по истории России.
Также сообщалось, что доктор физико-математических наук Николай Кузнецов и академик Николай Макаров получили Государственную премию России в области науки и технологий за 2024 год.