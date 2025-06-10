Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и, особенно, папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».0 комментариев
Профессор Кузнецов получил госпремию за теорию скрытых колебаний
Государственная премия России в области науки и технологий за 2024 год присуждена доктору физико-математических наук, профессору Николаю Кузнецову и академику Николаю Макарову за выдающиеся научные достижения.
Указ о присуждении Госпремии России в области науки и технологий 2024 года подписал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.
Профессор Николай Кузнецов стал лауреатом премии за создание и развитие теории скрытых колебаний, которая вывела на новый уровень классическую теорию колебаний и позволила разделить колебания на самовозбуждающиеся и скрытые. В работах Кузнецова предложены специальные методы для обнаружения скрытых колебаний и анализ их областей притяжения, что имеет значение для решения сложных математических проблем и применения в инженерных задачах, связанных с определением границ устойчивости систем. Его методы запатентованы и применяются в промышленности, при проектировании систем управления гидроагрегатами, летательными аппаратами, системами навигации и энергообеспечения.
Лауреатом премии стал также академик РАН, доктор исторических наук Николай Макаров за большой вклад в изучение становления российского государства и истории Руси. Под его руководством с 2016 года в Московском Кремле ведутся масштабные археологические раскопки, результатом которых стало открытие и идентификация уникальных объектов, таких как сооружения Чудова монастыря и здания Приказов. Результаты работ Макарова способствовали созданию археологических парков и расширению представлений о культурном наследии страны. Ученый активно занимается охраной памятников, а также популяризацией археологических исследований в научных и общественных кругах.
Ранее президент России вручил премию «Служение» главе Гирьянского сельсовета Курской области Юрию Польскому.