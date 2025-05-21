Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.4 комментария
Путин вручил премию «Служение» чиновнику из Курской области
Президент России Владимир Путин вручил премию «Служение» главе Гирьянского сельсовета Курской области Юрию Польскому.
Президент России Владимир Путин вручил премию «Служение» главе Гирьянского сельсовета Юрию Польскому, сообщает ТАСС. Церемония состоялась в рамках совещания с муниципалитетами региона 20 мая, куда Польской был приглашен после того, как ранее не смог присутствовать на вручении в Москве из-за болезни.
«Я имел удовольствие вручать вашим коллегам соответствующий приз в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине». И всем вручил, кроме победителя, потому что он приболел. Но сегодня он здесь. Это глава администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области Польской Юрий Владимирович», – сказал президент, вручив статуэтку победителю.
Путин отметил вклад Польского в развитие местного самоуправления, подчеркнув, что «работа с людьми на земле – это совершенно иной уровень погружения». Президент выразил благодарность всем муниципальным деятелям, подчеркнув сложность их служения.
Глава государства также поручил губернатору Курской области представить к государственным наградам деятелей, внесших особый вклад в нормализацию ситуации в регионе.
«Хочу попросить Александра Евсеевича: обстановка боевая, поэтому это вполне естественно, прошу коллег, которые внесли особый вклад в нормализацию ситуации, представить к государственным наградам», – заявил Путин.
Ранее президент России Владимир Путин посетил Курскую область после освобождения региона от ВСУ.
Путин одобрил продление ежемесячных выплат жителям Курской области, потерявшим имущество, до их возвращения в дома. Он также призвал изучить опыт Курской области по гуманитарной помощи.