Суд сослался на «дело Долиной» в споре о подаренной внуку квартире

Tекст: Дарья Григоренко

Кассационная инстанция отменила решения судов, вернувших жительнице Волгограда подаренную внуку квартиру. Инстанция указала, что нижестоящие суды не учли правовую позицию Верховного суда, выработанную при рассмотрении спора об имуществе артистки, пишет ТАСС.

Из материалов дела следует, что женщина передала внуку свое единственное жилье, но спустя полтора года потребовала аннулировать сделку. Пенсионерка заявила, что считала подписанный документ соглашением о пожизненном содержании, которое обязывает родственника оплачивать коммунальные услуги и покупать продукты. Первые две инстанции согласились с доводами о существенном заблуждении и удовлетворили иск.

Кассационный суд обратил внимание на то, что женщина лично подписала договор и участвовала в регистрации перехода права собственности. За два года до этого она составила завещание на внука, а в период дарения совершала и другие сделки с недвижимостью.

В кассационном определении подчеркивается, что оспаривание сделки при безупречном поведении и добросовестности другой стороны по мотиву заблуждения не допускается. Инстанция отметила, что нижестоящие суды не проверили доводы о возможном влиянии третьих лиц на решение пенсионерки обратиться в суд спустя полтора года после дарения. Дело направлено на новое рассмотрение.

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