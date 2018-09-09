Памфилова призвала разоблачать фейковые сообщения о нарушениях на выборах

Председатель ЦИК Элла Памфилова попросила членов избирательных комиссий оперативно разоблачать фейковые сообщения о нарушениях на выборах.

«Смотрите внимательно: если видите, сразу разбирайтесь и разоблачайте», – обратилась Памфилова к коллегам в связи с появлением фейкового видео, передает ТАСС.

Глава ЦИК также попросила наблюдателей быть ответственными при распространении данных о нарушениях в ходе голосования.

«Прежде чем вбрасывать в информационное пространство – при всем уважении к «Голосу» – подобную информацию, все-таки надо ответственнее к этому относиться и тоже нести ответственность», – сказала она.

Речь идет о появившейся информации о якобы вбросе на избирательном участке №737 в Новокузнецке. Проведенная проверка не подтвердила эти данные.

Ранее в воскресенье появилось фальсифицированное видео о вбросе на одном из московских избирательных участков.

Сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод высказывал мнение, что недостоверная информация на «Карте нарушений» появляется для создания негативного фона выборов.

В воскресенье в России проходит единый день голосования – в 80 регионах страны пройдет более 4,7 тыс. выборов разного уровня. В списки избирателей включены около 65 млн человек.