Эксперт усомнился в достоверности данных о нарушениях на выборах

На «Карте нарушений» появляется недостоверная информация для создания негативного фона выборов, заявил сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод.

Эксперт разобрал несколько сообщений на «Карте нарушений» движения «Голос».

Так, якобы на УИК-207 в Барнауле массово подвозили работников ТЭЦ-2 и принуждали голосовать. Оказалось, что работники станции, смена которых выпала на 9 сентября, заранее подали заявления о голосовании по месту нахождения. До начала смены их на служебном транспорте доставили на УИК. «Нарушение не подтвердилось», – отметил Брод.

На УИК-214 якобы были обнаружены пометки в книгах избирателей карандашом. Выяснилось, что напротив фамилии одно из избирателей стояла буква «У». «По объяснению председателя УИК №214, означает «урна», то есть голосование вне помещения. Отметка была внесена в список избирателей, для того чтобы не забыть отправить к данному избирателю членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования вне помещения», – сказал он.

«Сообщение из Кемерово и вовсе напоминало детективную историю», – заметил эксперт.

Наблюдатель сообщила, что некий человек совершил вброс на УИК-737 и скрылся. Проверка общественников не подтвердила факт вброса, а наблюдатель «впоследствии от своих слов отказалась, сославшись, что ей «показалось, что слишком много бюллетеней» брошено в урну для голосования».

Ранее сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод рассказал о манипуляциях «псевдоконтролеров» на выборах.

В воскресенье в России проходит единый день голосования – в 80 регионах страны пройдет более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.