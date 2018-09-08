Эксперт перечислил способы манипуляций наблюдателей на выборах

Сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод рассказал о манипуляциях «псевдоконтролеров» на выборах.

Он заявил в «Выборе народа» о «глубоком идейном и организационном кризисе» некоторых структур общественного наблюдения, подчеркнув, что «псевдоконтролеры» вместо защиты свободы и демократии работают на «разрушение базовых принципов демократии».

В частности, экспертные проверки «Карты нарушений» движения «Голос» постоянно выявляли ложную, неверно истолкованную информацию, пишет Брод.

Брод выделил «ряд устоявшихся приемов манипулирования» на выборах, которыми пользуются такие «псевдоконтролеры».

Так, применяется «глобализация оценок», когда на основе незначительного числа инцидентов делаются громкие заявления о «переписывании протоколов» (18 случаев при только четырех однозначно подтвержденных) или «удалении наблюдателей» (26 плохо структурированных материалов).

Используется «масштабирование процентов» – избыточное использование относительных величин, когда нет указаний на общее количество находившихся на избирательных участках наблюдателей и число заполненных анкет.

Применяется «подмена исключительных случаев типовыми». В таких случаях для описания единственного факта могут использовать слово «например», хотя оно должно применяться только к «типовым случаям».

Могут смешиваться «уровни степени опасности деяния», скажем, последовательность подсчета голосов и «искажение результатов» выборов (на «Карте нарушений» движения «Голос» есть маркер «Нарушение правил подведения итогов выборов, искажение результатов»).

Иногда при построении выводов используются данные, полученные методами, известными только автору, основанными на личной оценке «эксперта».

Может сопоставляться информация, полученная способами, не совместимыми между собой.

Некорректно используются различные математические конструкции для «доказательств» нарушений и фальсификаций. Могут быть обнародованы «сырые модели с категоричными выводами».

Напомним, в России начался единый день голосования.