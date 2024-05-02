Грузинские власти борются за роль сталинской «редиски»

Tекст: Геворг Мирзаян,

доцент Финансового университета

Официальному Тбилиси не откажешь в решимости. Правящая партия «Грузинская мечта» во втором чтении приняла законопроект о «прозрачности иностранного влияния», на российский манер – об иноагентах. Суть документа в том, что он помечает НКО и СМИ, работающие в интересах внешних сил. Проще говоря, Запада. Если эти структуры получают более 20% своего финансирования из-за границы, они обязаны зарегистрироваться в статусе организаций, «преследующих интересы иностранной державы», и сдавать соответствующую отчетность.

Законопроект вторично вызвал массовые протесты. Оппозиция обвинила действующую власть в том, что она принимает «российский» и «антиевропейский закон». С точки зрения фактуры – это совершенно не так. В российском законе такого рода организации прямым текстом называются «иноагентами», а в отношении их деятельности введен ряд ограничений. В США это придумали и внедрили еще в 1930-х годах. В Европе аналогичный грузинскому законопроект сейчас разрабатывается для противостояния влиянию китайских структур.

Однако логика здесь не нужна. Оппозиция давит на эмоции, позиционируя закон как враждебный («российский») и лишающий Грузию ее евроатлантических перспектив («антиевропейский»).

На Западе всячески поддерживают подобные ассоциации. «Все четко понимают, что смысл принятия этого российского закона не в попытке добиться «прозрачности», а в изменении курса грузинской внешней политики и завершении русификации страны», – утверждает грузинское подразделение правозащитной структуры Transparency International.

Европейские СМИ называют законопроект в лучшем случае «противоречивым». А в худшем – говорят о том, что он был чуть ли не инициирован Москвой.

Глава Евросовета Шарль Мишель утверждает, что «этот закон не приблизит Грузию к ЕС, а отдалит ее». В духе этого заявления Европарламент принимает резолюцию, требующую от Брюсселя не только остановить процесс евроинтеграции Грузии, но и отменить либерализацию визового режима с ней.

Вдохновленные подобной поддержкой грузинские оппозиционеры начали устраивать массовые акции протеста. Тысячи людей заблокировали национальный парламент и улицы столицы, вступали в столкновение с полицией. В результате ряд полицейских пострадал, а десятки активистов задержаны.

Митинги удалось разогнать, однако действия грузинских властей по наведению порядка были встречены в штыки сторонниками оппозиции и Западом. «Использование силы для подавления протестов неприемлемо», – возмущается глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Ему вторит Саломе Зурабишвили – кадровый сотрудник французского МИД, командированный на пост грузинского президента.

С большой долей вероятности уличные выступления возобновятся – ведь впереди третье чтение, а затем еще и преодоление президентского вето. Казалось бы, в такой ситуации грузинские власти – ориентированные на Запад и даже, согласно расхожему мнению, зависимые от него – должны отступить. Однако «Грузинская мечта» не только не пасует, но и крайне жестко отвечает своим оппонентам.

Так, премьер-министр Ираклий Кобахидзе обвинил президента с ее позицией в госизмене. «Самое печальное, что человек, который до сих пор юридически называется президентом Грузии, является просто предателем этой страны, в прямом смысле этого слова. Она напрямую предаёт национальные интересы Грузии», - заявил он.

Подобная жесткость объясняется несколькими причинами.

Первая причина: Тбилиси действительно нужен этот закон как первый шаг на пути борьбы с западным влиянием. Да, вся нынешняя власть европоцентрична, вся она формировалась как проевропейская и прозападная сила. Однако – в отличие, например, от молдавских и украинских властей – грузинские сумели при этом сохранить национальную ориентацию.

Выражаясь словами Иосифа Сталина, грузины остались «редисками»: красными снаружи и белыми («то есть националистами») внутри. Только под «красными» в данном случае надо понимать «европейские ценности».

Поэтому в какой-то момент их интересы (то есть системное развитие страны и грузинского народа) стало не соответствовать интересам Запада, видящим Грузию как антироссийский форпост. Это несоответствие возникать еще до 2022 года (когда Тбилиси запустил процесс нормализации отношений с Москвой), однако в полной мере проявилось после начала СВО, когда США и ЕС принуждали Грузию открыть второй фронт против Москвы. «Грузинская мечта» наотрез отказалась это делать, в результате чего подверглась критике со стороны Запада, а западные НКО начали осуществлять подрывную работу против «мечтателей».

В этом вторая причина упорства «Мечты». Грузинские власти понимают, что нынешняя западная элита – та самая, которая готова воевать с Москвой до последнего украинца и грузина – нынешнюю власть в Тбилиси по сути списала. Мосты назад сожжены, поэтому нужно сопротивляться до последнего, надеясь на реализацию одного из двух сценариев: либо на смену западных элит на более прагматичные (в ЕС и в США в 2024 году пройдет серия выборов), либо на российскую победу, благодаря которой ситуация на постсоветском пространстве будет полностью переформатирована, а Запад перестанет давить на Грузию - примет такой, какая она есть.

Наконец, третья причина в том, что «Грузинская мечта» не хочет превращать Грузию в рассадник радикализма. В последнее время все больше и больше постсоветских стран, в том числе и тех, которые раньше кишели западными НКО (например, Киргизия), принимают аналоги законов об иноагентах. Соответственно, они будут перебираться туда, где аналогичных законов нет (то есть в Грузию), чтобы своей деятельностью «раскачивать лодку» и обострять российско-грузинские отношения. В Тбилиси отдают себе отчет, что им будет сложно доказать Москве отсутствие каких-то связей между грузинскими властями и действующими на их территории НКО.

Стоит вспомнить и о недавней попытке украинских спецслужб переправить в Россию через Грузию взрывчатку. «Друзьям Украины» в Грузии есть, с чем работать.

Таким образом, Европа не оставляет «Грузинской Мечте» выбора. Вопрос в том, как будет поступать власть в случае, если Евросоюз и Запад перейдут от критики к попытке устроить в Грузии Майдан.

Пока эксперты считают такой сценарий маловероятным, ведь он чреват окончательной потерей Грузии для западного лагеря. Однако у власти в Брюсселе находятся не прагматики, а крестоносцы, готовые пойти на радикальные шаги для того, чтобы отсрочить победу России на Украине.