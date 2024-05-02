По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
Грузинские власти борются за роль сталинской «редиски»
Несмотря на угрозы со стороны Запада и решимость оппозиции устроить побоище на улицах Тбилиси, власти Грузии намерены довести до конца дело с местным аналогом закона об иноагентах и утвердить его. Они не могут поступить иначе, поскольку являются теми, кого Сталин сравнивал с редиской.
Официальному Тбилиси не откажешь в решимости. Правящая партия «Грузинская мечта» во втором чтении приняла законопроект о «прозрачности иностранного влияния», на российский манер – об иноагентах. Суть документа в том, что он помечает НКО и СМИ, работающие в интересах внешних сил. Проще говоря, Запада. Если эти структуры получают более 20% своего финансирования из-за границы, они обязаны зарегистрироваться в статусе организаций, «преследующих интересы иностранной державы», и сдавать соответствующую отчетность.
Законопроект вторично вызвал массовые протесты. Оппозиция обвинила действующую власть в том, что она принимает «российский» и «антиевропейский закон». С точки зрения фактуры – это совершенно не так. В российском законе такого рода организации прямым текстом называются «иноагентами», а в отношении их деятельности введен ряд ограничений. В США это придумали и внедрили еще в 1930-х годах. В Европе аналогичный грузинскому законопроект сейчас разрабатывается для противостояния влиянию китайских структур.
Однако логика здесь не нужна. Оппозиция давит на эмоции, позиционируя закон как враждебный («российский») и лишающий Грузию ее евроатлантических перспектив («антиевропейский»).
На Западе всячески поддерживают подобные ассоциации. «Все четко понимают, что смысл принятия этого российского закона не в попытке добиться «прозрачности», а в изменении курса грузинской внешней политики и завершении русификации страны», – утверждает грузинское подразделение правозащитной структуры Transparency International.
Европейские СМИ называют законопроект в лучшем случае «противоречивым». А в худшем – говорят о том, что он был чуть ли не инициирован Москвой.
Глава Евросовета Шарль Мишель утверждает, что «этот закон не приблизит Грузию к ЕС, а отдалит ее». В духе этого заявления Европарламент принимает резолюцию, требующую от Брюсселя не только остановить процесс евроинтеграции Грузии, но и отменить либерализацию визового режима с ней.
Вдохновленные подобной поддержкой грузинские оппозиционеры начали устраивать массовые акции протеста. Тысячи людей заблокировали национальный парламент и улицы столицы, вступали в столкновение с полицией. В результате ряд полицейских пострадал, а десятки активистов задержаны.
Митинги удалось разогнать, однако действия грузинских властей по наведению порядка были встречены в штыки сторонниками оппозиции и Западом. «Использование силы для подавления протестов неприемлемо», – возмущается глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Ему вторит Саломе Зурабишвили – кадровый сотрудник французского МИД, командированный на пост грузинского президента.
- Грузия напомнила, за что ее можно уважать
- Киргизия включила защиту от новой цветной революции
- Президент Грузии выступила со скандальным обращением к военным
С большой долей вероятности уличные выступления возобновятся – ведь впереди третье чтение, а затем еще и преодоление президентского вето. Казалось бы, в такой ситуации грузинские власти – ориентированные на Запад и даже, согласно расхожему мнению, зависимые от него – должны отступить. Однако «Грузинская мечта» не только не пасует, но и крайне жестко отвечает своим оппонентам.
Так, премьер-министр Ираклий Кобахидзе обвинил президента с ее позицией в госизмене. «Самое печальное, что человек, который до сих пор юридически называется президентом Грузии, является просто предателем этой страны, в прямом смысле этого слова. Она напрямую предаёт национальные интересы Грузии», - заявил он.
Подобная жесткость объясняется несколькими причинами.
Первая причина: Тбилиси действительно нужен этот закон как первый шаг на пути борьбы с западным влиянием. Да, вся нынешняя власть европоцентрична, вся она формировалась как проевропейская и прозападная сила. Однако – в отличие, например, от молдавских и украинских властей – грузинские сумели при этом сохранить национальную ориентацию.
Выражаясь словами Иосифа Сталина, грузины остались «редисками»: красными снаружи и белыми («то есть националистами») внутри. Только под «красными» в данном случае надо понимать «европейские ценности».
Поэтому в какой-то момент их интересы (то есть системное развитие страны и грузинского народа) стало не соответствовать интересам Запада, видящим Грузию как антироссийский форпост. Это несоответствие возникать еще до 2022 года (когда Тбилиси запустил процесс нормализации отношений с Москвой), однако в полной мере проявилось после начала СВО, когда США и ЕС принуждали Грузию открыть второй фронт против Москвы. «Грузинская мечта» наотрез отказалась это делать, в результате чего подверглась критике со стороны Запада, а западные НКО начали осуществлять подрывную работу против «мечтателей».
В этом вторая причина упорства «Мечты». Грузинские власти понимают, что нынешняя западная элита – та самая, которая готова воевать с Москвой до последнего украинца и грузина – нынешнюю власть в Тбилиси по сути списала. Мосты назад сожжены, поэтому нужно сопротивляться до последнего, надеясь на реализацию одного из двух сценариев: либо на смену западных элит на более прагматичные (в ЕС и в США в 2024 году пройдет серия выборов), либо на российскую победу, благодаря которой ситуация на постсоветском пространстве будет полностью переформатирована, а Запад перестанет давить на Грузию - примет такой, какая она есть.
Наконец, третья причина в том, что «Грузинская мечта» не хочет превращать Грузию в рассадник радикализма. В последнее время все больше и больше постсоветских стран, в том числе и тех, которые раньше кишели западными НКО (например, Киргизия), принимают аналоги законов об иноагентах. Соответственно, они будут перебираться туда, где аналогичных законов нет (то есть в Грузию), чтобы своей деятельностью «раскачивать лодку» и обострять российско-грузинские отношения. В Тбилиси отдают себе отчет, что им будет сложно доказать Москве отсутствие каких-то связей между грузинскими властями и действующими на их территории НКО.
Стоит вспомнить и о недавней попытке украинских спецслужб переправить в Россию через Грузию взрывчатку. «Друзьям Украины» в Грузии есть, с чем работать.
Таким образом, Европа не оставляет «Грузинской Мечте» выбора. Вопрос в том, как будет поступать власть в случае, если Евросоюз и Запад перейдут от критики к попытке устроить в Грузии Майдан.
Пока эксперты считают такой сценарий маловероятным, ведь он чреват окончательной потерей Грузии для западного лагеря. Однако у власти в Брюсселе находятся не прагматики, а крестоносцы, готовые пойти на радикальные шаги для того, чтобы отсрочить победу России на Украине.