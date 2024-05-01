Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.6 комментариев
Российские снайперы ликвидировали группу ВСУ у Часова Яра
Снайперы из Бурятии уничтожили группу из пяти украинских военных у Часова Яра
Снайперы-десантники из Бурятии ликвидировали пять военнослужащих ВСУ, сорвав их ротацию у Часова Яра, сообщили в Минобороны России.
Как сообщили в Минобороны, российский снайпер увидел в прицел группу пехоты ВСУ, выдвигающуюся для проведения ротации, и открыл по ним прицельный огонь, передает РИА «Новости». Там добавили, что противник был уничтожен первым выстрелом с дистанции более 1,5 тыс. метров. Другими выстрелами также были ликвидированы еще четверо боевиков киевского режима.
После этого снайперская пара оперативно сменила огневую позицию и продолжила вести прицельный огонь.
Там добавили, что снайперские пары Забайкальских десантников каждый день уничтожают живую силу противника, пытающегося контратаковать российские позиции и провести ротацию к востоку от Часова Яра в ДНР.
Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск отразили четыре контратаки штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр.