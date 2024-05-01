Снайперы из Бурятии уничтожили группу из пяти украинских военных у Часова Яра

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в Минобороны, российский снайпер увидел в прицел группу пехоты ВСУ, выдвигающуюся для проведения ротации, и открыл по ним прицельный огонь, передает РИА «Новости». Там добавили, что противник был уничтожен первым выстрелом с дистанции более 1,5 тыс. метров. Другими выстрелами также были ликвидированы еще четверо боевиков киевского режима.

После этого снайперская пара оперативно сменила огневую позицию и продолжила вести прицельный огонь.

Там добавили, что снайперские пары Забайкальских десантников каждый день уничтожают живую силу противника, пытающегося контратаковать российские позиции и провести ротацию к востоку от Часова Яра в ДНР.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск отразили четыре контратаки штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр.